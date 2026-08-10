Второй шанс поступить в вуз: в Казахстане стартовало августовское ЕНТ

В Казахстане сегодня, 10 августа 2026 года, стартовало августовское Единое национальное тестирование (ЕНТ). Об этом объявила пресс-служба Министерства науки и высшего образования (МНВО) РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, тестирование продлится до 14 августа.

"На участие в тестировании было принято более 30 тыс. заявлений. 65% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 35% – на русском, 100 человек – на английском языке. В первый день проведения ЕНТ сдают более 6,7 тыс. человек". Пресс-служба МНВО РК

Уточняется, что в августовском ЕНТ принимают участие:

выпускники школ и колледжей текущего года и прошлых лет,

кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Республики Казахстан),

выпускники организаций среднего образования, обучавшиеся за рубежом,

студенты, желающие перевестись с творческих образовательных программ на другие направления подготовки, с других образовательных программ на педагогические направления,

а также лица, зачисленные в вузы на платной основе, не набравшие пороговые баллы в предыдущем учебном году.

Кроме того, выпускники колледжей, планирующие продолжить обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить по результатам собеседования. Прием в этом случае осуществляется приемными комиссиями вузов.

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