Как выбрать нескользящую зимнюю обувь

Эксперт объяснил, как выбрать зимнюю обувь, в которой будет комфортно передвигаться по снегу и льду, сообщает Zakon.kz.

По словам ассистента кафедры гуманитарных наук Ярослава Климова, обычно зимнюю обувь выбирают только по толщине подошвы и глубине протектора. Но пара, в которой удобно идти по рыхлому снегу, может оказаться скользкой на гладком льду возле остановки. Причина в том, что снег и лед по-разному взаимодействуют с подошвой. На снегу выраженные выступы помогают удерживаться за поверхность, а на обледеневшем тротуаре многое зависит еще и от состава резины, ее поведения на морозе и наличия воды на льду.

В интервью порталу "Южный федеральный" он посоветовал перед покупкой рассмотреть подошву с разных сторон. Так, у рабочего протектора заметны выступы и канавки, через которые может выходить снег и влага. Желательно, чтобы рисунок был выражен не только на пятке, но и под передней частью стопы, а канавки не шли исключительно в одном направлении.

Что до материала, предпочтительнее обувь, производитель которой прямо указывает: подошва рассчитана на зимние поверхности.

Вместе с тем ботинок банально должен надежно сидеть на ноге. Если пятка поднимается при каждом шаге, человеку труднее контролировать движение на неровной поверхности.

Промокшие ноги в межсезонье – обычное дело. Чем опасно переохлаждение, почему нельзя долго оставаться в сырой одежде и как правильно согреться после возвращения домой, редакции Zakon.kz ранее рассказала кандидат биологических наук, профессор Айжан Молдакарызова.