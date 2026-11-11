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Дождь сменится снегом: как не заболеть из-за промокшей обуви и одежды

промокнуть под дождем, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 12:58 Фото: Zakon.kz
Промокшие ноги в межсезонье – обычное дело. Чем опасно переохлаждение, почему нельзя долго оставаться в сырой одежде и как правильно согреться после возвращения домой, Zakon.kz рассказала кандидат биологических наук, профессор Айжан Молдакарызова.

В некоторых городах Казахстана погода меняется стремительно, практически не оставляя времени на постепенную адаптацию к холодам. Например, в Алматы почти летнее тепло сохранялось вплоть до 10 ноября. Сухая и теплая погода радовала жителей и гостей города вплоть до глубокой осени. В минувшие выходные воздух прогрелся до +22°C, однако за последние сутки ситуация резко изменилась: температура опустилась почти на десять градусов, а на смену теплым дням пришли дождь, холод и сырость.

Впереди – дальнейшее похолодание и снег. В такую погоду легко промочить ноги, замерзнуть на остановке или провести несколько часов в сырой одежде. Но действительно ли это может привести к заболеванию? Как правильно согреться после возвращения домой и почему не стоит сразу принимать горячую ванну?

Как организм реагирует на холод, чем опасно длительное переохлаждение и как защитить здоровье во время резкой смены погоды?

Правда ли, что из-за промокших ног можно заболеть

Как рассказала кандидат биологических наук, профессор, заведующая кафедрой молекулярной биологии и медицинской генетики Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова Айжан Молдакарызова, утверждение о том, что достаточно промочить ноги, чтобы обязательно простудиться, с медицинской точки зрения неверно. ОРВИ и грипп вызываются вирусами, а не холодом. Поэтому сами по себе мокрые ноги не становятся причиной вирусной инфекции.

Однако, как объяснила врач, охлаждение слизистой оболочки носа может ослаблять некоторые механизмы местной противовирусной защиты. Кроме того, в холодную и дождливую погоду люди чаще находятся в закрытых помещениях, теснее контактируют друг с другом и реже проветривают комнаты. Все это способствует распространению респираторных инфекций.

"Мокрые ноги не означают, что человек обязательно заболеет. Но длительное пребывание в холодной и влажной среде все равно нежелательно, поскольку создает дополнительную нагрузку на организм", – пояснила Айжан Молдакарызова.

Чем опасно долгое пребывание в мокрой одежде

Но следует понимать: главная опасность мокрой одежды и обуви заключается в ускоренной потере тепла. Вода проводит тепло значительно эффективнее воздуха, а ветер дополнительно усиливает охлаждение. Поэтому переохладиться можно даже при плюсовой температуре.

"При воздействии холода организм включает защитные механизмы: сужаются периферические сосуды, уменьшается приток крови к коже и конечностям, появляется мышечная дрожь. Так тело пытается сохранить тепло и защитить внутренние органы", – объяснила профессор КазНМУ Айжан Молдакарызова.

Однако если человек продолжает находиться на холоде, особенно в промокшей одежде, теплопотери могут превысить способность организма вырабатывать тепло. В тяжелых случаях это приводит к гипотермии – снижению внутренней температуры тела ниже 35 градусов.

Первыми признаками переохлаждения становятся озноб, дрожь, ощущение сильного холода и онемение пальцев рук и ног. При дальнейшем охлаждении могут появиться слабость, нарушение координации и спутанность сознания.

Особую опасность представляет длительное пребывание в промокшей обуви: холод и сырость способны вызвать повреждения стоп, сопровождающиеся болью, отеком и изменением цвета кожи.

Как согреться, если промочили ноги

Если по дороге домой человек сильно замерз и промочил ноги, прежде всего необходимо как можно быстрее зайти в теплое помещение и автомобиль, прекратив дальнейшее пребывание на улице.

Дома нужно снять мокрую обувь, носки и одежду, вытереть кожу и переодеться в сухие вещи. После этого желательно укрыться пледом или одеялом. Можно выпить теплый чай, морс, молоко или бульон.

При этом не стоит пытаться согреться как можно быстрее с помощью интенсивного растирания замерзших конечностей, горячих грелок или обогревателей.

"Согревание должно быть комфортным, без резкого воздействия высоких температур. Не нужно растирать сильно замерзшие ноги или прикладывать к ним горячие грелки. Особенно это опасно при онемении кожи, когда человек может не почувствовать ожог", – предупредила эксперт.

Также специалист подчеркнула, что алкоголь категорически не подходит для согревания. Он расширяет поверхностные сосуды, создает обманчивое ощущение тепла, но при этом может усиливать теплопотери и повышать риск переохлаждения.

Почему не стоит сразу принимать горячую ванну

После холодной и дождливой улицы многим хочется как можно быстрее согреться под горячим душем или в наполненной ванне и залезть под одеяло. Однако здесь важно учитывать состояние организма.

Если человек просто замерз во время прогулки, но чувствует себя нормально, теплый душ допустим. Главное, чтобы вода была комфортной температуры, а не обжигающе горячей.

Однако при выраженном переохлаждении ситуация другая. Резкое нагревание тела, особенно в горячей ванне, может вызвать расширение периферических сосудов и снижение артериального давления. Это повышает риск головокружения и обморока, объяснила специалист.

При более тяжелой гипотермии горячая ванна или душ могут дополнительно ухудшить состояние человека. Особую опасность такие процедуры представляют при нарушении сознания.

Поэтому после сильного охлаждения безопаснее сначала переодеться в сухую одежду и укрыться. При подозрении на гипотермию необходимо обратиться за медицинской помощью.

Какие симптомы после переохлаждения должны насторожить

Обычное охлаждение, как правило, сопровождается ознобом, человек начинает дрожать, руки и ноги у него становятся ледяные. Иногда он ощущает легкую слабость. Но по возвращении домой после смены одежды и отдыха эти ощущения постепенно проходят.

Если же появляются боль в горле, насморк, кашель, повышенная температура или выраженная ломота в мышцах, это может указывать на начало респираторной инфекции. Такие симптомы не являются прямым следствием самого переохлаждения.

Особенно важно не пропустить признаки опасной гипотермии. К ним относятся нарастающая сонливость, выраженная заторможенность, нарушение координации движений, невнятная речь и спутанность сознания.

"Тревожным признаком является и прекращение мышечной дрожи у человека, который продолжает сильно мерзнуть и выглядит обессиленным. Это может свидетельствовать об ухудшении состояния", – отметила Айжан Молдакарызова.

При появлении таких симптомов необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Вызвать "скорую" следует также при потере сознания, сильной одышке, боли в грудной клетке и выраженных холодовых повреждениях кожи. В Казахстане это можно сделать по номерам 103 или 112.

Как защитить себя в период резкого похолодания

В период дождей, мокрого снега и резкого снижения температуры казахстанцам стоит обращать внимание не только на показатели термометра, но и на влажность, силу ветра и продолжительность пребывания на улице.

Эксперт рекомендует выбирать многослойную одежду, которая защищает от ветра и осадков. Обувь должна быть водостойкой, достаточно свободной и с нескользящей подошвой. Если предстоит долго находиться на улице или много передвигаться пешком, полезно взять с собой запасные сухие носки.

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Особое внимание следует уделять детям, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями. В неблагоприятную погоду им лучше сократить время пребывания на улице. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями также рекомендуется избегать интенсивных физических нагрузок на холоде.

Не стоит забывать и о профилактике сезонных инфекций: полноценном сне, сбалансированном питании, проветривании помещений, гигиене рук и своевременной вакцинации против гриппа.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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