Как выбрать летнюю обувь, чтобы не навредить стопам

Летняя обувь умеет отлично притворяться. В магазине она кажется удобной, на фотографиях – идеальной, а спустя пару часов прогулки превращает каждый шаг в испытание. Как выбрать пару, которая будет не только красивой, но и действительно комфортной, разбирался Zakon.kz.

Лето – замечательное время года. Мы меняем плотные ботинки на легкие босоножки, кроссовки – на шлепанцы, а здравый смысл – на эстетику. И вот уже спустя пару часов прогулки ноги начинают вести с нами очень эмоциональный диалог: натирают, устают, отекают, болят.

Кажется, что летом обувь должна быть максимально открытой. Или максимально мягкой. Или максимально модной. На самом деле у стоп свои требования, и тренды в этот список попадают далеко не всегда. Какой должна быть обувь, рассказал травматолог-ортопед Руслан Токушев. По словам эксперта, самая правильная обувь должна быть удобной при первой примерке.

На что стоит обратить внимание Правильный размер. Обувь не должна сжимать стопу или быть слишком свободной.

Натуральные или качественные дышащие материалы.

Достаточно широкая носочная часть. Пальцы должны располагаться свободно, без сдавливания. Особенно если имеется плоскостопие, что в свою очередь может привести к деформации переднего отдела стопы.

Амортизация (мягкая подошва) снижает нагрузку нижних конечностей.

Фиксация стопы. Лучше выбирать модели с ремешками, застежками или шнуровкой, которые удерживают обувь на ноге.

Небольшой каблук (1–3 см). Полностью плоская подошва подходит не всем, особенно при длительной ходьбе.

Пока мы наслаждаемся летним теплом, стопы продолжают выполнять свою главную работу – ежедневно выдерживать вес тела, амортизировать нагрузку и сохранять равновесие. Только летом условия становятся сложнее: жара усиливает потоотделение, ноги чаще отекают, а желание надеть что-нибудь "легкое и без заморочек" порой заканчивается совершенно нелегкими последствиями.

"Постоянное ношение шлепанцев и сланцев может навредить стопам. Главная проблема в том, что такая обувь практически не фиксируется на ноге, поэтому человеку приходится постоянно удерживать ее пальцами. Из-за этого меняется естественная биомеханика ходьбы, а нагрузка распределяется неправильно. В результате могут появиться боли в стопах, перенапряжение мышц и сухожилий, воспаление подошвенной фасции (то, что многие называют "пяточной шпорой"), мозоли и натоптыши. У людей с предрасположенностью может усиливаться плоскостопие, а из-за нестабильности обуви повышается риск споткнуться или подвернуть голеностоп", – говорит травматолог-ортопед Руслан Токушев.

Когда обувь становится источником проблем

Иногда кажется, что если обувь нигде не жмет в магазине, значит, она идеальна. Но настоящая проверка начинается после нескольких часов ходьбы.

Именно тогда выясняется, что слишком тонкая подошва передает ногам каждую трещину асфальта, абсолютно плоская обувь не всегда так полезна, как кажется, а чрезмерно мягкие шлепанцы заставляют стопу буквально цепляться за обувь при каждом шаге.

Наиболее часто проблемы вызывают:

Шлепанцы и сланцы из-за отсутствия фиксации стопы.

Обувь на полностью плоской подошве при длительной ходьбе может усиливать нагрузку на пятку и свод стопы.

Высокие каблуки увеличивают давление на передний отдел стопы и могут способствовать развитию деформаций пальцев.

Узкие босоножки часто становятся причиной мозолей и натертостей.

Кеды без амортизации и поддержки свода при длительном использовании могут вызывать усталость и боли.

"Понять, что обувь вам не подходит, обычно несложно, потому что организм довольно быстро начинает подавать сигналы. Насторожить должны боль в стопах во время или после ходьбы, ощущение сильной усталости ног даже после непродолжительной прогулки, появление мозолей, натоптышей или потертостей. Также стоит обратить внимание на онемение или покалывание пальцев, чувство сдавливания стопы и покраснение кожи после снятия обуви. Иногда проблема проявляется не только в стопах – если после ношения определенной пары регулярно возникают боли в пятке, голеностопе, коленях или даже пояснице, это тоже может говорить о том, что обувь распределяет нагрузку неправильно. Если такие симптомы повторяются, не стоит надеяться, что обувь "разносится". Лучше отказаться от этой пары, а при сохраняющемся дискомфорте обратиться к ортопеду", – рекомендует врач.

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Хорошая летняя обувь – это компромисс

Идеальная пара не обязана выглядеть как ортопедическое пособие из прошлого века. Современная обувь вполне может сочетать комфорт, эстетику и заботу о здоровье. По словам ортопеда-травматолога, абсолютно универсальной модели не существует. Он рекомендует обувь, которая:

хорошо фиксирует стопу;

имеет умеренную амортизацию;

обладает устойчивой подошвой;

не сдавливает пальцы;

имеет небольшой перепад высоты между пяткой и носком (примерно 1–3 см).

"Для большинства людей оптимальным выбором становятся качественные спортивные кроссовки, прогулочные кеды с хорошей поддержкой стопы или сандалии с регулируемыми ремешками и анатомической стелькой. Однако при выраженном плоскостопии, вальгусной деформации или других ортопедических проблемах обувь и стельки желательно подбирать индивидуально после консультации специалиста", – резюмирует Руслан Токушев.

Летом обувной гардероб расцветает не хуже клумбы: босоножки, сандалии, сабо, мюли, вьетнамки, шлепанцы... Выбор настолько велик, что хочется взять сразу несколько пар. Но красота и удобство, увы, не всегда идут рука об руку, и далеко не каждая модель готова выдержать ритм ежедневных прогулок.

Можно влюбиться в обувь с первого взгляда, но настоящая проверка начинается не у зеркала, а после нескольких тысяч шагов. Если уже через час вы мечтаете разуться и почувствовать под ногами прохладную траву, эта пара оказалась не спутником, а испытанием. В идеале к концу дня вы должны помнить яркие моменты прогулки, а не то, как сильно устали ваши ноги.

Лето – время экспериментов. Мы меняем гардероб, пробуем необычные бьюти-тренды и выбираем самую эффектную обувь. Но не все летние привычки одинаково безопасны. В этом сезоне соцсети захватил тренд на татуировки от солнца, и о его рисках для кожи мы уже рассказывали ранее.