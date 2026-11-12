Привычный насморк может оказаться опаснее, чем кажется: названы необычные симптомы

Обычный насморк и заложенность носа могут обернуться неожиданными проблемами, включая зубную боль и неприятный запах изо рта. Британский фармацевт назвала неочевидные признаки опасной инфекции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Mirror со ссылкой на руководителя аптечной сети Рэйчел Джонс, в сезон простуд и гриппа люди привыкли связывать синусит (воспаление пазух носа) только с заложенностью и давлением в области лица. Однако из-за отека и скопления слизи инфекция может проявляться гораздо коварнее.

Специалист выделила шесть скрытых симптомов заболевания.

Первый – затяжной кашель, усиливающийся по ночам в положении лежа из-за стекания слизи по задней стенке горла. Второй – головная боль вокруг лба, глаз и щек, которая становится сильнее при наклоне головы вперед.

"Третьим неожиданным признаком оказалась боль в верхних задних зубах, так как гайморовы пазухи расположены прямо над их корнями. В отличие от кариеса, дискомфорт при синусите затрагивает сразу несколько зубов. Четвертый симптом – неприятный запах изо рта, возникающий из-за скопления слизи и пересыхания слизистой при дыхании ртом", – говорится в сообщении.

Пятым сигналом может стать боль или заложенность в ушах, поскольку отек в носоглотке нарушает работу евстахиевых труб. Шестой признак – снижение обоняния и вкуса, из-за чего привычная еда и утренний кофе кажутся пресными.

"Хорошая новость в том, что в большинстве случаев острый синусит проходит сам по себе в течение двух-трех недель, и антибиотики обычно не требуются, поскольку заболевание часто вызывают вирусы. Облегчить состояние дома помогут полноценный отдых, обильное питье и промывание носа солевым раствором", – пояснила Рэйчел Джонс.

Фармацевт добавила, что если кашель не проходит дольше трех недель, а боль в ушах или зубах становится слишком сильной, необходимо обязательно обратиться к врачу.

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