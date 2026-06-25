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Зубная боль оказалась опаснее, чем многие думают

Безобидная боль может привести к серьезным проблемам, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 23:40 Фото: magnific.com
Стоматолог Артем Корякин предупредил о том, что терпеть зубную боль и заглушать ее обезболивающими препаратами опасно для здоровья, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Lenta.Ru он отметил, что в случае, если зуб уже болит, а не просто реагирует на холодное, горячее или сладкое, это может указывать на глубокий кариес, воспаление нерва или тканей вокруг корня. При этом обезболивающие лишь временно снимают симптомы, но не устраняют причину проблемы.

Врач отметил, что на ранних стадиях человек может ощущать дискомфорт только при употреблении определенных продуктов. Однако со временем боль становится постоянной и может отдавать в ухо, висок, челюсть или соседние зубы.

Если откладывать визит к стоматологу, воспаление способно распространиться на окружающие ткани. Это повышает риск развития кисты, флюса, абсцесса и других серьезных осложнений. В тяжелых случаях инфекция может перейти на мягкие ткани лица, что потребует хирургического вмешательства, приема антибиотиков и даже госпитализации.

Корякин подчеркнул, что привычка игнорировать зубную боль нередко заканчивается потерей зуба. Если на раннем этапе проблему можно решить лечением кариеса, то позже может понадобиться лечение каналов, установка коронки, удаление зуба и последующая имплантация.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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