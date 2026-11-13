Последняя пятница, 13-е в 2026 году: что нужно знать об этом дне

13 ноября 2026 года – третья и последняя пятница, 13-е, в этом году. Это максимально возможное количество таких дат по григорианскому календарю. Следующая пятница, 13-е, будет 13 августа 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что с 13 ноября 2026 года связаны два любопытных события.

В этот день Меркурий выходит из ретроградного движения. Однако его так называемый теневой период продлится до 30 ноября. По мнению астрологов, в это время люди подводят итоги событий периода ретроградного Меркурия и сталкиваются с их последствиями.

Кроме того, именно на эту дату более полувека назад предсказали своеобразный "конец света".

Еще в 1960 году австрийский математик Хайнц фон Ферстер опубликовал статью "Судный день". На основе данных о численности населения Земли с начала нашей эры до 1958 года он построил кривую гиперболического роста и рассчитал момент, когда численность населения математически стремится к бесконечности. Расчеты указали на 13 ноября 2026 года.

Разумеется, как гласит публикация издания Lenta.ru, речь не шла о буквальном исчезновении человечества. Ученые считают, что математик пытался определить момент, когда привычная траектория роста населения изменится.

Конечно же, с этим днем связано немало суеверий.

Что не рекомендуют делать

Брать и давать деньги в долг. По поверью, отданные средства могут не вернуться, а взятые – быстро уйти впустую.

Начинать новые дела. Открытие бизнеса, смену работы и крупные покупки советуют отложить.

Отправляться в дальнюю поездку. Считается, что дорога может сопровождаться задержками и поломками.

Стричь волосы и ногти. По примете, так можно лишиться удачи или даже укоротить жизнь.

Сажать растения. Существует поверье, что они плохо взойдут или будут слабыми.

Разбивать зеркала. Это якобы сулит длительные неудачи.

Играть свадьбу. Считается, что брак, заключенный в этот день, будет некрепким.

А что можно

Этот день считается подходящим временем для завершения старых дел, возвращения долгов и избавления от ненужных вещей.

Также следует не настраивать себя на неприятности: ожидание неудачи может заставить человека замечать даже самые незначительные проблемы.

Почему пятница, 13-е считается несчастливой

Как и предполагалось, единой версии происхождения этого суеверия нет.

Историки и фольклористы считают, что устойчивый образ пятницы, 13-го как несчастливого дня сформировался относительно недавно – на рубеже XIX-XX веков. Именно тогда объединились два отдельных суеверия: страх перед числом 13 и опасения, связанные с пятницей.

Существует несколько популярных объяснений происхождения этой приметы.

Библейская версия. На Тайной вечере присутствовали Иисус и 12 апостолов – всего 13 человек. Тринадцатым был Иуда Искариот, предавший Христа. Кроме того, согласно христианской традиции, распятие произошло в пятницу.

Скандинавская мифология. Согласно одной из легенд, на пир в Вальхалле, где собрались 12 богов, без приглашения пришел Локи. Его появление привело к гибели светлого бога Бальдра.

Орден тамплиеров. Еще одна версия связана с событиями 13 октября 1307 года. В эту пятницу французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена тамплиеров.

В массовой культуре образ пятницы, 13-го как зловещего дня окончательно закрепился после выхода одноименной серии фильмов ужасов в 1980-х годах.

Что говорит наука

Научных доказательств того, что пятница, 13-е опаснее любого другого дня, нет.

В 2026 году эксперты из Канады проанализировали статистику смертности в провинции Онтарио за 2009-2023 годы. Они пришли к выводу, что пятница, 13-е и полнолуния не оказывают существенного влияния на этот показатель.

Аналогичные выводы привели и в немецком автомобильном клубе ADAC: по их данным, количество ДТП в пятницу, 13-го, не увеличивается по сравнению с другими пятницами.

Однако пятница в Германии в целом остается самым аварийным днем недели – на нее приходится примерно на 15 процентов больше ДТП, чем в среднем за неделю.

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