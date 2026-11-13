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Последняя пятница, 13-е в 2026 году: что нужно знать об этом дне

пятница, 13, ноября, 2026, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 11:24 Фото: pixabay
13 ноября 2026 года – третья и последняя пятница, 13-е, в этом году. Это максимально возможное количество таких дат по григорианскому календарю. Следующая пятница, 13-е, будет 13 августа 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что с 13 ноября 2026 года связаны два любопытных события.

В этот день Меркурий выходит из ретроградного движения. Однако его так называемый теневой период продлится до 30 ноября. По мнению астрологов, в это время люди подводят итоги событий периода ретроградного Меркурия и сталкиваются с их последствиями.

Кроме того, именно на эту дату более полувека назад предсказали своеобразный "конец света".

Еще в 1960 году австрийский математик Хайнц фон Ферстер опубликовал статью "Судный день". На основе данных о численности населения Земли с начала нашей эры до 1958 года он построил кривую гиперболического роста и рассчитал момент, когда численность населения математически стремится к бесконечности. Расчеты указали на 13 ноября 2026 года.

Разумеется, как гласит публикация издания Lenta.ru, речь не шла о буквальном исчезновении человечества. Ученые считают, что математик пытался определить момент, когда привычная траектория роста населения изменится.

Конечно же, с этим днем связано немало суеверий.

Что не рекомендуют делать

  • Брать и давать деньги в долг. По поверью, отданные средства могут не вернуться, а взятые – быстро уйти впустую.
  • Начинать новые дела. Открытие бизнеса, смену работы и крупные покупки советуют отложить.
  • Отправляться в дальнюю поездку. Считается, что дорога может сопровождаться задержками и поломками.
  • Стричь волосы и ногти. По примете, так можно лишиться удачи или даже укоротить жизнь.
  • Сажать растения. Существует поверье, что они плохо взойдут или будут слабыми.
  • Разбивать зеркала. Это якобы сулит длительные неудачи.
  • Играть свадьбу. Считается, что брак, заключенный в этот день, будет некрепким.

А что можно

Этот день считается подходящим временем для завершения старых дел, возвращения долгов и избавления от ненужных вещей.

Также следует не настраивать себя на неприятности: ожидание неудачи может заставить человека замечать даже самые незначительные проблемы.

Почему пятница, 13-е считается несчастливой

Как и предполагалось, единой версии происхождения этого суеверия нет.

Историки и фольклористы считают, что устойчивый образ пятницы, 13-го как несчастливого дня сформировался относительно недавно – на рубеже XIX-XX веков. Именно тогда объединились два отдельных суеверия: страх перед числом 13 и опасения, связанные с пятницей.

Существует несколько популярных объяснений происхождения этой приметы.

  • Библейская версия. На Тайной вечере присутствовали Иисус и 12 апостолов – всего 13 человек. Тринадцатым был Иуда Искариот, предавший Христа. Кроме того, согласно христианской традиции, распятие произошло в пятницу.
  • Скандинавская мифология. Согласно одной из легенд, на пир в Вальхалле, где собрались 12 богов, без приглашения пришел Локи. Его появление привело к гибели светлого бога Бальдра.
  • Орден тамплиеров. Еще одна версия связана с событиями 13 октября 1307 года. В эту пятницу французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена тамплиеров.

В массовой культуре образ пятницы, 13-го как зловещего дня окончательно закрепился после выхода одноименной серии фильмов ужасов в 1980-х годах.

Что говорит наука

Научных доказательств того, что пятница, 13-е опаснее любого другого дня, нет.

В 2026 году эксперты из Канады проанализировали статистику смертности в провинции Онтарио за 2009-2023 годы. Они пришли к выводу, что пятница, 13-е и полнолуния не оказывают существенного влияния на этот показатель.

Аналогичные выводы привели и в немецком автомобильном клубе ADAC: по их данным, количество ДТП в пятницу, 13-го, не увеличивается по сравнению с другими пятницами.

Однако пятница в Германии в целом остается самым аварийным днем недели – на нее приходится примерно на 15 процентов больше ДТП, чем в среднем за неделю.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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