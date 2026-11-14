Онколог объяснил, когда родинки можно удалять без гистологии
Онкодерматолог Сергей Селезнев объяснил порталу "Доктор Питер", когда можно обойтись без гистологии и какие риски существуют.
Большинство родинок доброкачественные, но некоторые могут перерождаться в меланому – одну из самых агрессивных опухолей кожи. Гистология позволяет обнаружить злокачественные клетки и определить, полностью ли удалено образование.
По словам врача, в отдельных случаях удаление без гистологии допустимо. Для этого необходимо соблюдение нескольких условий:
- родинка имеет симметричную форму, четкие границы и равномерную окраску;
- дерматоскопия не выявила подозрительных изменений;
- родинка не растет, не темнеет, не зудит и не кровоточит;
- у пациента нет факторов высокого риска, включая меланому у близких родственников и множество атипичных родинок.
Чаще без гистологии удаляют папилломы, некоторые виды кератом и небольшие фибромы. Однако решение всегда принимается индивидуально.
Главная опасность отказа от гистологии – риск пропустить рак кожи. Даже опытный врач не всегда может распознать меланому по внешним признакам.
Если лазер разрушит злокачественное образование, часть опухолевых клеток может остаться в коже. Через месяцы или годы возможен рецидив, который сложнее диагностировать из-за рубцовых изменений.
Кроме того, родинка может появиться повторно, а после процедуры иногда остаются пигментные пятна или рубцы.
Онколог подчеркнул, что удаление без гистологии допустимо только при уверенности врача в доброкачественности образования. Во всех остальных случаях исследование необходимо.
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