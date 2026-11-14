Онколог объяснил, когда родинки можно удалять без гистологии

Удаление родинок лазером занимает всего несколько минут, однако после процедуры исследовать разрушенную ткань уже невозможно, сообщает Zakon.kz.

Онкодерматолог Сергей Селезнев объяснил порталу "Доктор Питер", когда можно обойтись без гистологии и какие риски существуют.

Большинство родинок доброкачественные, но некоторые могут перерождаться в меланому – одну из самых агрессивных опухолей кожи. Гистология позволяет обнаружить злокачественные клетки и определить, полностью ли удалено образование.

По словам врача, в отдельных случаях удаление без гистологии допустимо. Для этого необходимо соблюдение нескольких условий:

родинка имеет симметричную форму, четкие границы и равномерную окраску;

дерматоскопия не выявила подозрительных изменений;

родинка не растет, не темнеет, не зудит и не кровоточит;

у пациента нет факторов высокого риска, включая меланому у близких родственников и множество атипичных родинок.

Чаще без гистологии удаляют папилломы, некоторые виды кератом и небольшие фибромы. Однако решение всегда принимается индивидуально.

Главная опасность отказа от гистологии – риск пропустить рак кожи. Даже опытный врач не всегда может распознать меланому по внешним признакам.

Если лазер разрушит злокачественное образование, часть опухолевых клеток может остаться в коже. Через месяцы или годы возможен рецидив, который сложнее диагностировать из-за рубцовых изменений.

Кроме того, родинка может появиться повторно, а после процедуры иногда остаются пигментные пятна или рубцы.

Онколог подчеркнул, что удаление без гистологии допустимо только при уверенности врача в доброкачественности образования. Во всех остальных случаях исследование необходимо.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, когда в стране планируют запустить производство отечественного лекарства от рака.