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Онколог объяснил, когда родинки можно удалять без гистологии

родинка, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 12:57 Фото: magnific
Удаление родинок лазером занимает всего несколько минут, однако после процедуры исследовать разрушенную ткань уже невозможно, сообщает Zakon.kz.

Онкодерматолог Сергей Селезнев объяснил порталу "Доктор Питер", когда можно обойтись без гистологии и какие риски существуют.

Большинство родинок доброкачественные, но некоторые могут перерождаться в меланому – одну из самых агрессивных опухолей кожи. Гистология позволяет обнаружить злокачественные клетки и определить, полностью ли удалено образование.

По словам врача, в отдельных случаях удаление без гистологии допустимо. Для этого необходимо соблюдение нескольких условий:

  • родинка имеет симметричную форму, четкие границы и равномерную окраску;
  • дерматоскопия не выявила подозрительных изменений;
  • родинка не растет, не темнеет, не зудит и не кровоточит;
  • у пациента нет факторов высокого риска, включая меланому у близких родственников и множество атипичных родинок.

Чаще без гистологии удаляют папилломы, некоторые виды кератом и небольшие фибромы. Однако решение всегда принимается индивидуально.

Главная опасность отказа от гистологии – риск пропустить рак кожи. Даже опытный врач не всегда может распознать меланому по внешним признакам.

Если лазер разрушит злокачественное образование, часть опухолевых клеток может остаться в коже. Через месяцы или годы возможен рецидив, который сложнее диагностировать из-за рубцовых изменений.

Кроме того, родинка может появиться повторно, а после процедуры иногда остаются пигментные пятна или рубцы.

Онколог подчеркнул, что удаление без гистологии допустимо только при уверенности врача в доброкачественности образования. Во всех остальных случаях исследование необходимо.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, когда в стране планируют запустить производство отечественного лекарства от рака.

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