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Ученые выяснили, как алкоголь влияет на риск развития деменции

деменция, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 16:46 Фото: pixabay
Вопрос о влиянии алкоголя на развитие деменции остается предметом научных исследований. Специалисты изучают, какую роль в этом играет количество употребляемого спиртного, сообщает Zakon.kz.

Врач-нарколог Андрей Тюрин рассказал "Ленте.ру", что масштабный мета-анализ исследований, проведенный в 2026 году, не выявил универсальной связи между употреблением алкоголя и риском деменции. При этом многое зависит от количества выпитого.

Так, ежедневное употребление более 50 граммов чистого этанола повышает вероятность развития различных видов деменции на 18-29%.

Другое исследование ученых Оксфордского университета опровергло теорию о защитных свойствах красного вина и других слабоалкогольных напитков. Генетический анализ показал, что любое количество спиртного в той или иной степени увеличивает риск болезни Альцгеймера и других видов деменции.

По словам нарколога, некоторые исследования указывают на незначительное снижение риска когнитивных нарушений при умеренном употреблении алкоголя. Однако рекомендовать спиртное для профилактики деменции нельзя.

Специалист подчеркнул, что безопасной дозы алкоголя не существует. Этанол вызывает гибель клеток мозга, разрушает связи между нейронами и усиливает воспаление в организме. В долгосрочной перспективе это повышает вероятность развития не только деменции, но и рака.

Ранее врачи объяснили, как уберечь главный "фильтр" организма от смертельной опасности.

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Айсулу Омарова
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