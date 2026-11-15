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Советы

Как защитить кожу от последствий стресса, рассказала эксперт

человек, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 11:53 Фото: magnific
Хронический стресс может отражаться не только на самочувствии, но и на внешности. Косметолог рассказала, какие процессы происходят в коже при длительном нервном напряжении и можно ли уменьшить их последствия, сообщает Zakon.kz.

Косметолог Ольга Макоед в беседе с "Лентой.ру" объяснила, что кожа одной из первых реагирует на стресс, поскольку тесно связана с нервной, эндокринной и иммунной системами.

По словам специалиста, кратковременный стресс является нормальной реакцией организма. Однако при длительном напряжении нарушается восстановление кожи, ослабевает ее защитный барьер, появляются сухость, чувствительность и тусклость.

Эксперт выделила три основных механизма воздействия стресса. Первый связан с выбросом адреналина и норадреналина, которые влияют на сосуды и могут вызывать покраснение или бледность кожи.

Второй механизм – повышение уровня кортизола. При его длительном избытке замедляется выработка коллагена и восстановление кожного барьера. Третий связан с воспалительными реакциями, которые могут усиливать акне, розацеа и атопический дерматит.

При этом Макоед подчеркнула, что "стрессовое старение" не является медицинским диагнозом. Хроническое напряжение может ускорять отдельные процессы старения, однако точно определить, насколько быстрее появляются морщины, пока невозможно.

Косметолог отметила, что эстетические процедуры помогают устранить видимые последствия стресса, но не его причину.

Для профилактики специалист посоветовала спать 7-9 часов, поддерживать физическую активность, использовать солнцезащитные средства и уделять время расслаблению. При необходимости стоит обратиться к психотерапевту.

Ранее врач объяснила, почему водостойкая косметика может быть опасна для почек.

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Айсулу Омарова
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