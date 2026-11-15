Почему кофе может усиливать усталость: объяснение специалиста

Кофе помогает взбодриться и справиться с сонливостью, однако чрезмерное увлечение этим напитком может иметь неожиданные последствия. Специалист рассказала, на что стоит обратить внимание любителям кофе, сообщает Zakon.kz.

Нутрициолог Людмила Осинкина в беседе с "Лентой.ру" объяснила, что кофеин временно повышает концентрацию внимания и снижает сонливость. Однако при регулярном употреблении большого количества кофе организм постепенно привыкает к его действию, поэтому для достижения прежнего эффекта человеку может требоваться все больше напитка.

"Когда действие кофеина заканчивается, накопившееся чувство усталости становится заметнее. Избыток этого стимулятора также приводит к повышенной тревожности, дрожи в теле, учащенному сердцебиению, резкому упадку сил и нарушению сна", – предупредила специалист.

По словам Осинкиной, значение имеет не только количество выпитого кофе, но и время его употребления. В среднем период полувыведения кофеина у взрослых составляет четыре-пять часов. Это означает, что даже спустя несколько часов после чашки напитка часть кофеина продолжает действовать на организм.

Особенно нежелательно злоупотреблять кофе во второй половине дня. Кофеин может затруднять засыпание и ухудшать качество сна. В результате возникает замкнутый круг: утром человек просыпается уставшим, днем пытается взбодриться дополнительными чашками кофе, а вечером вновь сталкивается с проблемами со сном.

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