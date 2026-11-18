Для трех знаков зодиака 19 ноября 2026 года станет переломным моментом. В этот четверг Марс сформирует трин с Хироном, открывая путь к спокойной жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango со ссылкой на астролога Руби Миранду, влияние планет поможет отбросить сомнения и наконец оставить затяжные проблемы позади.

Овен

Последние несколько месяцев вы боролись с одной серьезной проблемой и порой были близки к тому, чтобы опустить руки. Но вы не сдались, и теперь наступает светлая полоса. Трин Марса и Хирона в вашем знаке подарит мощный прилив вдохновения и уверенности. Вы оставите трудности позади и увидите новые перспективы.

Лев

Даже несмотря на присутствие Юпитера, этот год выдался для вас непростым и полным испытаний. Однако ваш природный оптимизм помог не потерять веру в лучшее. С 19 ноября ситуация начнет стремительно налаживаться – стоит появиться первому просвету, как вы сразу почувствуете свободу и легкость. Трин Марса и Хирона – это серьезное напоминание о том, что ничто плохое не длится вечно, отмечает астролог.

Козерог

Прошедшие месяцы казались бесконечной проверкой на прочность, и вы с нетерпением ждали, когда это закончится. В четверг черная полоса подойдет к концу, а переход к более счастливому этапу пройдет быстро и безболезненно. Вселенная перестанет испытывать вас, поэтому смело двигайтесь вперед без оглядки на прошлые неудачи.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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