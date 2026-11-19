Дожди со снегом ожидаются лишь в одном регионе Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 19 ноября
Фото: Telegram/qazavtojol
Сегодня осадки накроют лишь один регион Казахстана. Об этом говорится в дорожном прогнозе на 19 ноября 2026 года, который предоставила пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.
Так, согласно информации, в четверг осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются в Северо-Казахстанской области.
"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – предупредили казахстанцев.
В связи с вышеперечисленным водителям рекомендуют:
- учитывать погодные условия,
- соблюдать безопасную дистанцию,
- выбирать скорость с учетом состояния дороги,
- избегать резких маневров.
Кроме того, водителям напомнили, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).
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