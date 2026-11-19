Сегодня осадки накроют лишь один регион Казахстана. Об этом говорится в дорожном прогнозе на 19 ноября 2026 года, который предоставила пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно информации, в четверг осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются в Северо-Казахстанской области .

"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – предупредили казахстанцев.

В связи с вышеперечисленным водителям рекомендуют:

учитывать погодные условия,

соблюдать безопасную дистанцию,

выбирать скорость с учетом состояния дороги,

избегать резких маневров.

Кроме того, водителям напомнили, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).

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