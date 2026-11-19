В конце жизни многие мужчины приходят к одному и тому же горькому осознанию: они слишком много времени отдавали работе, забывая о самом главном: семье, близких и простых счастливых моментах, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала медсестра хосписа Бронни Уэр, на слова которой ссылается Daily Mirror.

По наблюдениям Уэр, мужчины, находившиеся под ее присмотром, часто сожалели о том, что пропустили детство своих детей, мало времени проводили с супругами и откладывали семейную жизнь ради карьеры. Профессиональные достижения и стремление заработать больше нередко становились для них приоритетом, тогда как общение с родными уходило на второй план.

"Все мужчины, за которыми я ухаживала, глубоко сожалели о том, что потратили так много жизни на бесконечную работу", – поделилась медсестра.

Подобные переживания встречались и у женщин. Однако среди пациенток старшего поколения было немало тех, кто не являлся основным кормильцем семьи, поэтому их жизненный опыт отличался.

Уэр также отметила, что среди распространенных сожалений людей в конце жизни:

отказ от собственных желаний ради чужих ожиданий,

подавление эмоций,

потеря близких дружеских связей.

Многие осознавали, что слишком долго не позволяли себе быть собой и откладывали счастье на потом.

По словам медсестры, главный урок таких историй заключается в том, что карьерные успехи и финансовое благополучие не могут заменить время, проведенное с любимыми людьми. И порой именно моменты, которые человек считал незначительными, оказываются самыми ценными в конце жизненного пути.

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