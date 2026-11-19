"Работа подождала, а жизнь прошла": медсестра хосписа о главном мужском сожалении
Об этом рассказала медсестра хосписа Бронни Уэр, на слова которой ссылается Daily Mirror.
По наблюдениям Уэр, мужчины, находившиеся под ее присмотром, часто сожалели о том, что пропустили детство своих детей, мало времени проводили с супругами и откладывали семейную жизнь ради карьеры. Профессиональные достижения и стремление заработать больше нередко становились для них приоритетом, тогда как общение с родными уходило на второй план.
"Все мужчины, за которыми я ухаживала, глубоко сожалели о том, что потратили так много жизни на бесконечную работу", – поделилась медсестра.
Подобные переживания встречались и у женщин. Однако среди пациенток старшего поколения было немало тех, кто не являлся основным кормильцем семьи, поэтому их жизненный опыт отличался.
Уэр также отметила, что среди распространенных сожалений людей в конце жизни:
- отказ от собственных желаний ради чужих ожиданий,
- подавление эмоций,
- потеря близких дружеских связей.
Многие осознавали, что слишком долго не позволяли себе быть собой и откладывали счастье на потом.
По словам медсестры, главный урок таких историй заключается в том, что карьерные успехи и финансовое благополучие не могут заменить время, проведенное с любимыми людьми. И порой именно моменты, которые человек считал незначительными, оказываются самыми ценными в конце жизненного пути.
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