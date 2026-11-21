Стилисты рассказали, какие шарфы будут в моде зимой 2026-2027, на какие цвета обратить внимание и как правильно сочетать аксессуар с пуховиком или пальто, сообщает Zakon.kz.

Среди наиболее актуальных вариантов выделяются объемные вязаные шарфы, длинные модели с бахромой, широкие шерстяные палантины, шарфы в цветную полоску, изделия с клетчатым и животным принтом, меховые шарфы и съемные воротники, аксессуары из кашемира и плотной шерсти.

Однако каждую из фактур надо грамотно обыграть, пишет "Мойка78.ру".

Так, объемный, к примеру, особенно хорошо смотрится с прямыми пальто, лаконичными пуховиками, дубленками и большими куртками.

Аксессуар с бахромой практически универсален – дизайнеры предлагают перекидывать его через одно плечо, оставлять свободно свисать поверх пальто или завязывать небольшим узлом на уровне груди.

Забавный жизнерадостный "полосатик" потребует однотонной базы в виде темного пальто, пуховика или куртки. Он призван быть единственным ярким акцентом.

Пушистые воротники и накидки так же подразумевают лаконичность в остальном образе.

Что до принтов, на пике моды клетка, "леопард" и "геометрия". Цвета – бордо, шоколад, молочный и сливочный, зеленый, розовый и фуксия.

А еще больше тенденций – в подробном обзоре стильной верхней одежды зимы 26-27.