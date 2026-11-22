В 2000-е годы на экраны вышли фильмы о героях, которые не только стали хитами проката, но и повлияли на развитие жанра. Некоторые из них до сих пор считаются образцовыми, сообщает Zakon.kz.

Издание Collider составило подборку из шести супергеройских фильмов 2000-х, которые можно назвать настоящей классикой.

"Человек-паук" (2002)

Фильм Сэма Рэйми помог доказать, что истории о супергероях могут стать успешными кинопроектами. Тоби Магуайр убедительно сыграл Питера Паркера, а Уиллем Дефо запомнился в роли Зеленого гоблина. Картина также выделялась для своего времени визуальными эффектами.

"Блэйд 2" (2002)

Продолжение истории охотника на вампиров снял Гильермо дель Торо. Режиссер сделал ставку на мрачную атмосферу, практические эффекты и динамичные боевые сцены. Уэсли Снайпс вновь исполнил главную роль.

"Люди Икс 2" (2003)

Вторая часть франшизы расширила историю мутантов и подняла темы дискриминации и предрассудков. Одним из главных противников команды стал военный Уильям Страйкер. Фильм также запомнился появлением Ночного Змея и эффектной сценой нападения на школу профессора Ксавье.

"Железный человек" (2008)

Картина Джона Фавро положила начало кинематографической вселенной Marvel. Роберт Дауни-младший сыграл Тони Старка – талантливого инженера и миллиардера, который создает высокотехнологичный костюм и становится супергероем. Эта роль стала важным этапом в карьере актера.

"Темный рыцарь" (2008)

Кристофер Нолан представил более мрачную и реалистичную историю Бэтмена в исполнении Кристиана Бейла. Особое внимание зрителей привлекла игра Хита Леджера, воплотившего Джокера. Его образ стал одной из самых запоминающихся версий знаменитого злодея.

"Человек-паук 2" (2004)

Продолжение фильма Сэма Рэйми рассказывает о трудностях Питера Паркера, который пытается совмещать обычную жизнь с обязанностями супергероя. Ему противостоит доктор Осьминог в исполнении Альфреда Молины. Издание отмечает сильную актерскую игру, зрелищные сцены и эмоциональную историю главного героя.

Ранее стало известно, что новый фильм франшизы "Один дома" находится на ранней стадии разработки в Disney и 20th Century Studios. К проекту могут присоединиться актер Маколей Калккин, сыгравший Кевина Маккалистера, а также Сет Роген и Эван Голдберг.