Новый фильм франшизы "Один дома" находится на ранней стадии разработки в Disney и 20th Century Studios, сообщает Zakon.kz.

По данным The People, к проекту могут присоединиться актер Маколей Калккин, сыгравший Кевина Маккалистера, а также Сет Роген и Эван Голдберг. В основу фильма может лечь идея самого актера, которую он ранее предлагал Disney.

По его задумке, повзрослевший герой становится отцом, который много работает и уделяет ребенку мало внимания. В результате сын не пускает его домой и устраивает ловушки – теперь уже Кевин оказывается по другую сторону двери. Однако пока неизвестно будет ли эта идея использована в сценарии.

Отмечается, что студии пока не сделали заявлений об этапах разработки фильма и актерском касте.

Первый фильм "Один дома" вышел в 1990 году, а продолжение "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" – в 1992-м. В обеих картинах главную роль исполнил Маколей Калкин.

Ранее стало известно, что Netflix готовит сразу два сезона нового сериала по мотивам "Сумерек".