Сколько раз за ночь нормально ходить в туалет: ответ уролога
Взрослый человек может спать всю ночь без необходимости ходить в туалет. При этом одно ночное пробуждение для мочеиспускания также считается допустимым. Об этом "Ленте.ру" рассказал уролог-андролог "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Роман Хромов.
По словам специалиста, важно учитывать привычный режим человека, изменения в частоте мочеиспускания и самочувствие после пробуждения.
Врач подчеркнул, что два и более похода в туалет каждую ночь – повод обратиться к специалисту, особенно если позывы участились или после них стало трудно засыпать.
Хромов добавил, что с возрастом ночные мочеиспускания действительно становятся чаще. Однако считать такие изменения естественными и игнорировать их не стоит.
Ранее специалисты рассказали, сколько раз в день нормально ходить в туалет.