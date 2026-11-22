Ночные пробуждения из-за позывов в туалет знакомы многим людям. Однако не всегда они свидетельствуют о проблемах со здоровьем. Уролог объяснил, какие изменения должны насторожить, сообщает Zakon.kz.

Взрослый человек может спать всю ночь без необходимости ходить в туалет. При этом одно ночное пробуждение для мочеиспускания также считается допустимым. Об этом "Ленте.ру" рассказал уролог-андролог "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Роман Хромов.

По словам специалиста, важно учитывать привычный режим человека, изменения в частоте мочеиспускания и самочувствие после пробуждения.

Врач подчеркнул, что два и более похода в туалет каждую ночь – повод обратиться к специалисту, особенно если позывы участились или после них стало трудно засыпать.

Хромов добавил, что с возрастом ночные мочеиспускания действительно становятся чаще. Однако считать такие изменения естественными и игнорировать их не стоит.

Ранее специалисты рассказали, сколько раз в день нормально ходить в туалет.