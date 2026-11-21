Частота походов в туалет у каждого человека своя. Она зависит от питания, физической активности и других привычек. Гастроэнтерологи объяснили, какие изменения в работе кишечника считаются естественными, а когда стоит обратиться к врачу, сообщает Zakon.kz.

По словам гастроэнтеролога Асмы Харпа, нормальной считается частота стула от одного до трех раз в день. При этом главное – отсутствие боли в животе, дискомфорта и других неприятных симптомов.

На работу кишечника влияют повседневные привычки. Люди, которые употребляют достаточно клетчатки, пьют много воды и регулярно двигаются, обычно ходят в туалет чаще.

Однако внезапные изменения частоты стула не стоит игнорировать. Гастроэнтеролог Руча Шах рекомендует обратиться к врачу, если привычный режим не менялся, но опорожнение кишечника стало происходить значительно чаще или реже, пишет "Доктор Питер".

Почему после еды хочется в туалет

Гастроэнтеролог Экта Гупта объясняет, что позывы к дефекации сразу после приема пищи – нормальное явление. Это связано с гастроколическим рефлексом: при поступлении еды желудок растягивается и стимулирует работу толстой кишки.

Такой рефлекс присутствует с рождения. Именно поэтому младенцы нередко опорожняют кишечник после кормления. У некоторых людей эта особенность сохраняется на протяжении всей жизни.

Впрочем, позывы после еды могут быть связаны и с пищевой непереносимостью, например чувствительностью к молочным продуктам или глютену.

Когда лучше ходить в туалет

По словам специалистов, идеального времени для опорожнения кишечника не существует. Необязательно делать это утром или сразу после завтрака.

Врачи советуют ориентироваться на потребности организма и по возможности не сдерживать естественные позывы.

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