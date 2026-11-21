Сколько раз в день нормально ходить в туалет: ответ гастроэнтерологов
По словам гастроэнтеролога Асмы Харпа, нормальной считается частота стула от одного до трех раз в день. При этом главное – отсутствие боли в животе, дискомфорта и других неприятных симптомов.
На работу кишечника влияют повседневные привычки. Люди, которые употребляют достаточно клетчатки, пьют много воды и регулярно двигаются, обычно ходят в туалет чаще.
Однако внезапные изменения частоты стула не стоит игнорировать. Гастроэнтеролог Руча Шах рекомендует обратиться к врачу, если привычный режим не менялся, но опорожнение кишечника стало происходить значительно чаще или реже, пишет "Доктор Питер".
Почему после еды хочется в туалет
Гастроэнтеролог Экта Гупта объясняет, что позывы к дефекации сразу после приема пищи – нормальное явление. Это связано с гастроколическим рефлексом: при поступлении еды желудок растягивается и стимулирует работу толстой кишки.
Такой рефлекс присутствует с рождения. Именно поэтому младенцы нередко опорожняют кишечник после кормления. У некоторых людей эта особенность сохраняется на протяжении всей жизни.
Впрочем, позывы после еды могут быть связаны и с пищевой непереносимостью, например чувствительностью к молочным продуктам или глютену.
Когда лучше ходить в туалет
По словам специалистов, идеального времени для опорожнения кишечника не существует. Необязательно делать это утром или сразу после завтрака.
Врачи советуют ориентироваться на потребности организма и по возможности не сдерживать естественные позывы.
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