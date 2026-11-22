Некоторые популярные комнатные растения могут представлять серьезную угрозу для домашних питомцев. Даже привычные цветы на подоконнике способны вызвать тяжелое отравление, сообщает Zakon.kz.

Какие растения особенно опасны, рассказал RT доктор биологических наук, профессор Университета РОСБИОТЕХ Дамир Удавлиев.

По словам специалиста, растения вырабатывают токсичные вещества для защиты от травоядных. При этом организм кошек и собак перерабатывает некоторые из них иначе, чем человеческий. Особенно уязвимы кошки, у которых отдельные ферменты печени, отвечающие за обезвреживание токсинов, работают слабо или отсутствуют.

Диффенбахия, монстера, спатифиллум, замиокулькас и филодендрон содержат кристаллы оксалата кальция. Они повреждают слизистые рта и горла, вызывая слюнотечение, отек и затрудненное дыхание.

Азалия содержит токсины, способные нарушить координацию и в тяжелых случаях привести к параличу дыхания. Саговая пальма опасна веществом, поражающим печень, а олеандр может вызвать серьезные нарушения сердечного ритма.

"Олеандр смертельно опасен даже в малых дозах", – предупредил профессор.

В список опасных растений также входят алоэ, плющ, амариллис, гиппеаструм, кливия, цикламен, гортензия, бегония, пуансеттия, фикусы, драцена, сансевиерия, бругмансия и молочай. Они могут вызывать рвоту, диарею, судороги, повреждения слизистых и нарушения работы сердца.

Особое внимание эксперт советует уделять луковицам амариллиса и клубням цикламена, поскольку именно в этих частях растений концентрация токсичных веществ наиболее высокая.

Ранее массовое отравление собак обернулось скандалом в Павлодаре.