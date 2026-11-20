В Павлодаре в пункте временного содержания бездомных животных произошло массовое отравление собак. По предварительной версии, причиной могла стать испорченная куриная продукция, переданная учреждению в качестве гуманитарной помощи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 20 ноября 2026 года сайт телеканала "Ирбис ТВ", история началась с благих намерений. По словам специалистов, один из жителей города передал пункту временного содержания куриную продукцию – в качестве помощи животным.

Однако приемщик, заведующий учреждением, не убедился в ее качестве и свежести. В результате потенциально опасный продукт оказался в рационе собак.

"Мужчина как гуманитарную помощь принес куриную продукцию, заведующий не подумав скормил животным. Уже в понедельник было принято решение о наказании заведующего ветеринарного пункта. В виде строгого выговора, животные выздоровели, проводится наблюдение", – отметил Галым Бейсенов, заместитель руководителя управления ветеринарии Павлодарской области.

Нарушение признали, сотрудник понес наказание.

Волонтеры, в свою очередь, считают, что подобные случаи недопустимы, ведь животные в пункте содержания полностью зависят от людей.

7 сентября 2026 года стало известно, что в Казахстане приняты новые правила работы приютов для животных.