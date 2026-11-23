Известный стилист и один из ведущих телешоу "Модный приговор" Александр Рогов рассказал о новой праздничной коллекции Lamoda GRATE, созданной совместно с дизайнером Витой Клац, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он написал, что в капсулу вошли 30 моделей одежды, включая 24 женские и шесть мужских. Кроме того, дизайнер разработала 12 моделей женской обуви. Особое внимание Рогов посоветовал обратить на мюли и туфли на каблуках.

"Среди ключевых позиций – жакеты и брюки из шерсти с добавлением шелка, бархатный пиджак, а также брюки из ткани на основе шелка и вискозы. Женская линия дополнена платьями самых разных силуэтов и длины", – рассказал стилист.

По словам Рогова, коллекция сочетает строгий крой, бельевые элементы, деконструкцию и театральную элегантность, сохраняя при этом практичность для повседневной жизни.





"Здесь есть и нарядность, и характер, но при этом вещи вполне адаптированы для реальной жизни. А умение соединить эффектность и функциональность я всегда особенно ценю", – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что стилист обратил внимание на праздничные коллекции.