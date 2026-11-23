В чем встречать Новый год: стилист обратил внимание на праздничные коллекции

Фото: Telegram/Александр Рогов

Известный стилист и один из ведущих телешоу "Модный приговор" Александр Рогов обратил внимание на праздничные коллекции одежды, которые бренды уже представляют к Новому году, сообщает Zakon.kz.

Своими наблюдениями он поделился в Telegram. "Многие бренды выпустили свои праздничные капсулы к Новому году. В коллекциях много бархата, жаккарда и пайеток, что неудивительно…", – написал эксперт. Ранее стилист удивил модной рекомендацией, чтобы сделать повседневный образ более выразительным.

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