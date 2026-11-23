Суперполнолуние в Близнецах 24 ноября 2026 года пройдет рядом с Ураном, который в астрологии связывают с неожиданными переменами и неожиданными возможностями, сообщает Zakon.kz.

По астрологическому прогнозу, пишет издание YourTango, этот день может принести финансовую удачу и новые перспективы представителям четырех знаков зодиака.

Весы

Для Весов это подходящее время, чтобы обратить внимание на новые возможности. Разговоры и неожиданные предложения могут подсказать альтернативный путь решения давних вопросов. Астрологи советуют прислушиваться к интуиции и не упускать шансы, особенно если они связаны с деньгами или работой.

Скорпион

Скорпионам полнолуние может принести неожиданные денежные поступления. Это может быть забытая выплата, возврат средств или помощь со стороны другого человека. По прогнозу, финансовые вопросы способны разрешиться быстрее, чем ожидалось.

Козерог

Козерогам стоит внимательно прислушиваться к информации и советам окружающих. Новые знания помогут найти решение проблемы, которая раньше казалась сложной. Главное – не откладывать действия: чем быстрее представители знака применят полученную информацию, тем скорее смогут увидеть результат.

Водолей

Водолеям звезды обещают шанс разобраться с проблемой, которая долго требовала финансовых затрат. Неожиданная идея или простое решение могут помочь сократить расходы, сэкономить время и избавиться от затянувшихся трудностей.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что три знака зодиака наконец вырвутся из череды неудач.