С 23 ноября 2026 года у трех знаков зодиака начнут отступать трудные времена. Переломным моментом станет директное движение Плутона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, в понедельник появится шанс раз и навсегда закрыть изматывающие темы и перестать тратить силы на то, что уже не приносит отдачи. Астрологи отмечают: "Есть вещи, которые больше не стоят лишних хлопот".

Скорпион

Первым перемены почувствует Скорпион: с плеч словно спадет тяжелый груз, а то, что раньше казалось критически важным, окажется пустой тратой времени. Это принесет редкое чувство свободы и позволит смело двигаться дальше.

Весы

Весам транзит поможет вернуть утраченный баланс и вовремя заметить, куда впустую уходила энергия. Представителям знака станет проще оставить былые сложности позади и не оглядываться назад.

Близнецы

Близнецам директный Плутон подарит долгожданное облегчение после затяжной полосы испытаний. Придет ясное понимание, что пора вовремя отпустить застывшую ситуацию и направить силы на счастье и перемены к лучшему.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее мы сообщали, что судьба готовит неожиданный поворот для трех знаков зодиака.