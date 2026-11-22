Три знака зодиака наконец вырвутся из череды неудач
Как пишет издание YourTango, в понедельник появится шанс раз и навсегда закрыть изматывающие темы и перестать тратить силы на то, что уже не приносит отдачи. Астрологи отмечают: "Есть вещи, которые больше не стоят лишних хлопот".
Скорпион
Первым перемены почувствует Скорпион: с плеч словно спадет тяжелый груз, а то, что раньше казалось критически важным, окажется пустой тратой времени. Это принесет редкое чувство свободы и позволит смело двигаться дальше.
Весы
Весам транзит поможет вернуть утраченный баланс и вовремя заметить, куда впустую уходила энергия. Представителям знака станет проще оставить былые сложности позади и не оглядываться назад.
Близнецы
Близнецам директный Плутон подарит долгожданное облегчение после затяжной полосы испытаний. Придет ясное понимание, что пора вовремя отпустить застывшую ситуацию и направить силы на счастье и перемены к лучшему.
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.
Ранее мы сообщали, что судьба готовит неожиданный поворот для трех знаков зодиака.