Специалист по питанию Габриэль Кишнер рассказала о том, как ужин влияет на качество сна и какие продукты лучше выбирать вечером, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Real Simple, пропуск ужина у многих может усилить аппетит на следующее утро. Это приведет к перееданию и затруднит контроль голода в течение дня.

При этом на качество сна влияет не только время приема пищи, но и состав ужина. Специалисты рекомендуют выбирать продукты с высоким содержанием клетчатки, магния и триптофана.

К ним относятся листовая зелень, цельнозерновые продукты, орехи, семена, яйца, птица, молочные продукты и тофу.

А вот пищу с высоким содержанием насыщенных жиров и добавленного сахара, а также алкоголь и кофеин лучше ограничить. По словам Габриэль Кишнер, слишком плотный ужин незадолго до сна может вызвать дискомфорт, изжогу и затруднить засыпание.

Если вечером нет аппетита, специалисты не советуют заставлять себя съедать полноценный ужин. Вместо этого можно выбрать легкий сбалансированный перекус, сочетающий белок, углеводы с клетчаткой и полезные жиры. Например, цельнозерновой тост с арахисовой пастой и бананом или йогурт с ягодами.

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