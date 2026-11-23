В преддверии Дня благодарения многие стараются меньше есть в течение дня, чтобы оставить место для праздничного застолья. Однако диетологи предупреждают, что такая привычка может привести к перееданию и не приносит ожидаемого удовольствия от еды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Independent со ссылкой на госисследование США, в День благодарения американцы в среднем проводят за едой и напитками 91 минуту – на 21 минуту больше, чем в любой другой праздник или обычный выходной.

Диетолог и профессор колледжа Рассела Сейджа в Нью-Йорке Тереза ДеЛоренцо назвала голодание перед застольем ошибкой.

"Когда люди приходят на обед голодными, они едят быстро, не успевают как следует распробовать вкус блюд, а затем переедают и плохо себя чувствуют", – объяснила эксперт.

Диетолог Уилфонг также посоветовала не менять привычный режим питания перед праздником. Чтобы дольше сохранять чувство сытости, она рекомендует выбирать блюда с высоким содержанием белка.

Во время застолья специалисты советуют есть не спеша и прислушиваться к ощущениям. Почувствовав насыщение, лучше сделать паузу, а оставшиеся блюда оставить на потом.

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