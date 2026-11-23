Главная ошибка перед праздничным застольем: почему эксперты советуют изменить привычки
Как пишет The Independent со ссылкой на госисследование США, в День благодарения американцы в среднем проводят за едой и напитками 91 минуту – на 21 минуту больше, чем в любой другой праздник или обычный выходной.
Диетолог и профессор колледжа Рассела Сейджа в Нью-Йорке Тереза ДеЛоренцо назвала голодание перед застольем ошибкой.
"Когда люди приходят на обед голодными, они едят быстро, не успевают как следует распробовать вкус блюд, а затем переедают и плохо себя чувствуют", – объяснила эксперт.
Диетолог Уилфонг также посоветовала не менять привычный режим питания перед праздником. Чтобы дольше сохранять чувство сытости, она рекомендует выбирать блюда с высоким содержанием белка.
Во время застолья специалисты советуют есть не спеша и прислушиваться к ощущениям. Почувствовав насыщение, лучше сделать паузу, а оставшиеся блюда оставить на потом.
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