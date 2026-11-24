Полнолуние в Близнецах в ночь на 24 ноября 2026 года поставит точку в затяжных трудностях для трех знаков зодиака. Непростой жизненный этап для них наконец завершается, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал YourTango, астролог и таролог с более чем 20-летним опытом Руби Миранда отмечает, что это полнолуние поможет освободиться от груза прошлого и с благодарностью принять полученный опыт.

Близнецы

Жизнь в последнее время была непростой, но вы не теряли надежды на перемены к лучшему. Полнолуние в вашем знаке подаст ясный сигнал: черная полоса подходит к концу. При этом сидеть сложа руки не стоит – четко сформулируйте свои цели и начинайте активно действовать, чтобы мечты начали сбываться.

Водолей

Затяжная борьба завершится, потому что вы наконец поймете истинную причину своих проблем. Осознав, что именно тянет вас назад, вы сможете раз и навсегда отказаться от этого. Полнолуние ставит вас перед выбором: оставить все по-старому или решиться на перемены ради душевного спокойствия.

Стрелец

В это полнолуние вы сможете закрыть важный вопрос, который долго не давал вам покоя. К концу года накопившийся опыт позволит сделать правильные выводы и поставить точку в затянувшейся истории. Главный ключ к выходу из кризиса – довериться интуиции и поступить по-своему.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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