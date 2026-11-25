Иногда достаточно одного странного происшествия, чтобы усомниться в том, что раньше казалось обычным. Несоответствие между воспоминаниями и действительностью или случайно подмеченная деталь заставляют героев пересмотреть свою жизнь, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку фильмов, в которых героям предстоит выяснить, как на самом деле устроен мир, в котором они живут, и почему от них скрывают настоящий.

Уровни реальности (2024)

Джо владеет небольшим книжным магазином и ведет размеренную жизнь. Однажды среди посетителей он встречает девушку по имени Эш, с которой у него завязываются романтические отношения. Через некоторое время Эш приглашает его на встречу, где собирается рассказать нечто важное. Однако закончить разговор она не успевает. На Эш нападает неизвестный мужчина, который скрывается. Джо бросается за ним, но преследуемый незнакомец буквально исчезает на глазах.

Эффект Манделы (2019)

Разработчик компьютерных игр Брендан и его жена Клэр тяжело переживают гибель маленькой дочери Сэм. Однажды, разбирая ее вещи, мужчина обращает внимание на название детской книги. Он прекрасно помнит, что оно писалось иначе, и его родственник Мэтт тоже уверен в этом. Однако найти подтверждение существования другого варианта названия им не удается.

Виртуальный кошмар (2000)

В будущем человечество, кажется, сумело построить практически идеальное общество. Дейл Хантер работает в рекламной компании и имеет все основания быть довольным своей жизнью. Однако после автомобильной аварии мужчина начинает замечать необычные изменения в окружающем пространстве. Привычные предметы временами выглядят совсем не так, как должны.

Не беспокойся, дорогая (2021)

Элис и Джек Чемберс живут в небольшом городке Виктори, расположенном посреди калифорнийской пустыни. Каждое утро мужчины отправляются на работу в штаб-квартиру секретного проекта, а их жены занимаются домашними делами, встречаются с подругами и отдыхают у бассейна. Семьи обеспечены всем необходимым, но женщинам не рекомендуется интересоваться работой мужей и запрещено посещать территорию предприятия.

Тринадцатый этаж (1999)

В Лос-Анджелесе конца XX века руководитель крупной компьютерной компании Хэннон Фуллер завершает разработку виртуальной модели города образца 1937 года. Его сотрудники могут перемещаться в созданную среду и взаимодействовать с ее обитателями. Однако вскоре после начала испытаний Фуллера находят мертвым, а главным подозреваемым становится его коллега и близкий друг Дуглас Холл.

Главный герой (2021)

Парень работает кассиром в банке города Фри-Сити. Даже каждодневные ограбления банка и перестрелки на улицах стали для него привычными событиями. Парень вполне доволен своей жизнью, пока не замечает девушку, которую раньше никогда не встречал. Желая познакомиться с незнакомкой, он впервые отступает от своего обычного распорядка. Во время очередного ограбления Парень забирает у преступника солнцезащитные очки и видит совершенно другую сторону города.

Темный город (1998)

Джон Мёрдок приходит в себя в ванной гостиничного номера и обнаруживает, что практически ничего не помнит о собственной жизни. Рядом раздается телефонный звонок. Незнакомец предупреждает мужчину о приближении людей, от которых необходимо немедленно скрыться. Обнаружив в комнате тело женщины, Джон покидает гостиницу и пытается разобраться в происходящем.

Открой глаза (1997)

Молодой состоятельный мужчина по имени Сесар живет в Мадриде, не испытывая недостатка в деньгах и женском внимании. На праздновании своего дня рождения он знакомится с Софией. Между молодыми людьми возникает взаимная симпатия, но это не устраивает бывшую возлюбленную Сесара Нурию. На следующее утро Нурия предлагает ему подвезти его домой. Поездка заканчивается автомобильной аварией, после которой девушка погибает, а Сесар начинает сталкиваться с необъяснимыми происшествиями. Знакомые люди выглядят иначе, а фотографии противоречат его воспоминаниям.

Шоу Трумана (1998)

Труман Бёрбанк живет в живописном приморском городке Сихэвен. Однажды утром неподалеку от Трумана прямо с неба падает осветительный прибор. По радио происшествие объясняют неполадками на борту пролетавшего самолета, и мужчина не придает происшестию большого значения. Однако вскоре он встречает на улице человека, удивительно похожего на его отца, которого много лет считал погибшим. Прежде чем Труман успевает заговорить с ним, незнакомца уводят. Следующие происшествия окончательно убеждают мужчину в том, что вокруг него происходит нечто необъяснимое.

Матрица (1999)

Томас Андерсон работает программистом в крупной компании, а в свободное время занимается взломом компьютерных систем под именем Нео. Уже давно его интересует загадка Матрицы, сведения о которой он пытается найти в интернете. Однажды на экране его компьютера появляется необычное сообщение, после чего цепочка совпадений приводит Томаса к знакомству с девушкой по имени Тринити.

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