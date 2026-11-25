Врач скорой помощи перечислил травмы, которые чаще встречаются в праздники
Врач неотложной помощи Джей Барух рассказал изданию The Washington Post, какие бытовые травмы чаще всего случаются во время праздников и как их избежать.
По словам специалиста, одна из самых распространенных причин травм – порезы кухонными ножами. Особую опасность представляют специальные слайсеры для нарезки овощей, при работе с которыми легко повредить пальцы.
Не менее часто люди получают ожоги. Их причиной становятся кипяток, горячее масло и раскаленная посуда. Отдельную опасность представляют микроволновые печи: если открыть герметично закрытую емкость, горячий пар и содержимое могут обжечь лицо и руки.
В числе других распространенных праздничных происшествий врач назвал падения на мокром полу и с неустойчивых табуретов. Кроме того, серьезную угрозу представляет отравление угарным газом, которое может произойти из-за неисправной вентиляции или неправильной работы газовой плиты и духовки.
Чтобы праздничные хлопоты не закончились визитом в больницу, Барух советует:
- заранее организовать рабочее место на кухне,
- своевременно убирать пролитую воду и лишние предметы с пола,
- не оставлять включенную плиту без присмотра.
Врач также рекомендует соблюдать осторожность при работе с ножами, не заниматься приготовлением пищи в состоянии алкогольного опьянения и заранее позаботиться о наличии аптечки.
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