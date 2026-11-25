Праздничная атмосфера, приготовления на кухне, и домашние застолья могут обернуться обращением в скорую помощь, сообщает Zakon.kz.

Врач неотложной помощи Джей Барух рассказал изданию The Washington Post, какие бытовые травмы чаще всего случаются во время праздников и как их избежать.

По словам специалиста, одна из самых распространенных причин травм – порезы кухонными ножами. Особую опасность представляют специальные слайсеры для нарезки овощей, при работе с которыми легко повредить пальцы.

Не менее часто люди получают ожоги. Их причиной становятся кипяток, горячее масло и раскаленная посуда. Отдельную опасность представляют микроволновые печи: если открыть герметично закрытую емкость, горячий пар и содержимое могут обжечь лицо и руки.

В числе других распространенных праздничных происшествий врач назвал падения на мокром полу и с неустойчивых табуретов. Кроме того, серьезную угрозу представляет отравление угарным газом, которое может произойти из-за неисправной вентиляции или неправильной работы газовой плиты и духовки.

Чтобы праздничные хлопоты не закончились визитом в больницу, Барух советует:

заранее организовать рабочее место на кухне,

своевременно убирать пролитую воду и лишние предметы с пола,

не оставлять включенную плиту без присмотра.

Врач также рекомендует соблюдать осторожность при работе с ножами, не заниматься приготовлением пищи в состоянии алкогольного опьянения и заранее позаботиться о наличии аптечки.

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