Пять видов боли, при которых нельзя откладывать визит к врачу

Некоторые виды боли могут сигнализировать об опасных для жизни состояниях и требуют немедленного обращения за медицинской помощью, сообщает Zakon.kz

Об этом рассказали профессор экстренной медицины Майкл Туртурро и врач скорой помощи Марк Конрой в беседе с изданием HuffPost.

По словам специалистов, одним из самых тревожных симптомов является внезапная сильная боль, которая не проходит или быстро усиливается. Особенно насторожить должна боль, с которой человек никогда раньше не сталкивался.

Отдельное внимание врачи советуют обратить на боль в груди, особенно если она появилась впервые или возникла у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такой симптом может указывать на серьезные нарушения в работе сердца и требует срочной оценки врачом.

Еще одним опасным признаком медики назвали боль в икре, сопровождающуюся покраснением, отеком или ощущением тепла. По словам Конроя, это может свидетельствовать о тромбозе глубоких вен – состоянии, которое повышает риск развития опасных осложнений.

Не менее серьезным симптомом считается резкая разрывающая боль в верхней части спины. Специалисты предупреждают, что в некоторых случаях она может быть связана с повреждением аорты и требует экстренной медицинской помощи.

Кроме того, врачи призвали не игнорировать боль в животе. Она может быть проявлением самых разных заболеваний – от почечной инфекции и мочекаменной болезни до аппендицита. Некоторые из этих состояний требуют неотложного лечения, поэтому при сильной или необычной боли специалисты рекомендуют не откладывать визит к врачу.

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