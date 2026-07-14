#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
468.88
534.1
6.04
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
468.88
534.1
6.04
Советы

Пять видов боли, при которых нельзя откладывать визит к врачу

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 19:23 Фото: Zakon.kz
Некоторые виды боли могут сигнализировать об опасных для жизни состояниях и требуют немедленного обращения за медицинской помощью, сообщает Zakon.kz

Об этом рассказали профессор экстренной медицины Майкл Туртурро и врач скорой помощи Марк Конрой в беседе с изданием HuffPost.

По словам специалистов, одним из самых тревожных симптомов является внезапная сильная боль, которая не проходит или быстро усиливается. Особенно насторожить должна боль, с которой человек никогда раньше не сталкивался.

Отдельное внимание врачи советуют обратить на боль в груди, особенно если она появилась впервые или возникла у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такой симптом может указывать на серьезные нарушения в работе сердца и требует срочной оценки врачом.

Еще одним опасным признаком медики назвали боль в икре, сопровождающуюся покраснением, отеком или ощущением тепла. По словам Конроя, это может свидетельствовать о тромбозе глубоких вен – состоянии, которое повышает риск развития опасных осложнений.

Не менее серьезным симптомом считается резкая разрывающая боль в верхней части спины. Специалисты предупреждают, что в некоторых случаях она может быть связана с повреждением аорты и требует экстренной медицинской помощи.

Кроме того, врачи призвали не игнорировать боль в животе. Она может быть проявлением самых разных заболеваний – от почечной инфекции и мочекаменной болезни до аппендицита. Некоторые из этих состояний требуют неотложного лечения, поэтому при сильной или необычной боли специалисты рекомендуют не откладывать визит к врачу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы сообщали, в какие часы лучше спать днем, чтобы чувствовать себя бодрее.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
стоматология, зубы, лечение зубов
16:52, 02 января 2025
Семь случаев, когда нельзя откладывать визит к стоматологу, перечислил врач
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
19:40, 24 марта 2025
Названы виды рака, которые развиваются без видимых причин
Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств
18:01, 04 июня 2026
Врач развеяла популярный миф о леденцах при боли в горле
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
20:32, Сегодня
"Всё изменилось в одно мгновение": Илия Топурия высказался о разводе с женой
Фото: ФК &quot;Кайсар&quot;
20:02, Сегодня
"Кызылжар" подписал двух футболистов молодёжной сборной Казахстана
Фото: ФК &quot;Актобе&quot;
19:35, Сегодня
"Актобе" может лишиться главного тренера: подробности
Фото: UFC
19:03, Сегодня
"Если бы не говорил, то меня бы уже уволили из UFC": Арман Царукян - о трэш-токе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: