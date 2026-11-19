Небольшая деталь, которую легко принять за кусок картона, может оказаться важнее, чем кажется, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о слюдяной пластине внутри микроволновой печи. Выбрасывать ее перед первым использованием категорически не стоит. Об этом предупреждает издание Chip.

Как рассказал журналист Патрик Ханнеманн, некоторые владельцы новых микроволновок по ошибке принимают эту пластину за упаковочный материал и снимают ее. Обычно она расположена на боковой стенке камеры, хотя в отдельных моделях может находиться сверху.

На самом деле это важный защитный элемент. Пластина пропускает микроволны к продуктам, одновременно закрывая отверстие и защищая внутренние компоненты устройства от жира, влаги и остатков пищи. Без нее загрязнения могут попасть на чувствительные детали печи.

Однако опасность представляет не только отсутствие пластины, но и ее загрязнение. Скопившиеся остатки пищи и жир способны привести к перегреву, появлению дыма и даже возгоранию.

Чтобы избежать проблем, специалисты советуют регулярно проверять состояние пластины и аккуратно очищать ее. Перед уборкой микроволновку необходимо отключить от электросети. Саму поверхность можно протереть мягкой слегка влажной тканью, при необходимости добавив немного средства для мытья посуды. При этом сильно тереть пластину или давить на нее нельзя.

Если защитная деталь повреждена или сильно загрязнена, несмотря на очистку, ее может потребоваться заменить.

Ранее мы сообщали, что раскрыты причины медленной зарядки телефона.