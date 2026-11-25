Привычный праздничный атрибут может оказаться не таким безобидным, как кажется. Бенгальские огни способны не только вызвать ожоги, но и загрязнить воздух в помещении вредными веществами, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредил аллерголог Владимир Болибок в беседе с RT. По словам медика, бенгальские огни относятся к I классу опасности, а радиус опасной зоны составляет 0,5 метра. Несмотря на это, врачи и пожарные не рекомендуют использовать их в закрытых помещениях. Причина – выделение вредных веществ, которые оседают на мебели, поверхностях и даже праздничной еде.

"Белый дым" – это аэрозоль из мельчайших твердых частиц, состоящий из оксидов металлов (алюминия, железа, магния, бария). Эти частицы раздражают слизистые, вызывая кашель, першение в горле, а также могут проникать глубоко в легкие. При горении также выделяется углекислый и угарный газ", – уточнил эксперт.

Как объяснил Болибок, в закрытом пространстве скопление угарного газа может привести к тяжелому отравлению, а углекислый газ способен спровоцировать одышку и учащенное сердцебиение.

Еще одна опасность связана с составом пиротехнической смеси. Некоторые ее компоненты, в частности соли бария и соединения алюминия, могут выступать сильными аллергенами и вызывать нежелательные реакции.

Особую тревогу у специалиста вызывает аллергия замедленного типа на металлы и их оксиды. Она может сопровождаться отеком слизистых, который сложно поддается лечению.

Не менее серьезными могут быть последствия попадания искр в глаза: раскаленные частицы металла способны вызвать ожог роговицы. Кроме того, врач обратил внимание на то, что некоторые металлы, например алюминий, могут накапливаться в организме и оказывать долгосрочное негативное воздействие на нервную систему.

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