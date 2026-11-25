Врач-психиатр Степан Фимкин заявил о том, что избежать возвращения к алкоголю можно, если найти новые увлечения, научиться справляться со стрессом и при необходимости сменить круг общения, сообщает Zakon.kz.

В беседе с RT он рассказал, что менять привычки лучше постепенно. Важно найти занятия, которые приносят удовольствие и помогают отвлечься от тревожных мыслей. Это может быть спорт, музыка, фотография, коллекционирование или рукоделие.

При этом необязательно выбирать физическую активность – главное, чтобы новое увлечение нравилось человеку. Также врач посоветовал избегать встреч, которые традиционно сопровождаются употреблением спиртного, и при необходимости пересмотреть круг общения.

Справляться со стрессом можно и без алкоголя: смотреть любимые фильмы, слушать музыку, отдыхать или проводить время в спокойной обстановке. Важно подобрать собственные способы расслабления, подчеркнул психиатр.

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