Грядущий 2027 год пройдет под знаком Красной Огненной Козы. Козе приписывают любовь к домашнему уюту, красивым вещам и спокойствию. И этими качествами в праздничных подборках объясняют часть подарочных запретов. Другая часть связана с приметами, сообщает Zakon.kz.

Что нельзя дарить на Новый год Красной Огненной Козы

Изделия из козьей кожи и овчины

Логично, что кожаные перчатки, дубленка или шкура на кресло будут неудачным выбором: непорядочно встречать покровительницу года подарком, для которого использовали кожу ее сородичей. В тот же список попадает и овчина.

А вот изделия из шерсти: свитер, варежки или вязаный плед, например, подойдут, так как шерсть получают при стрижке животных.

При этом красный, бордовый или терракотовый оттенок предпочтителен. Эти цвета можно использовать и в праздничном наряде, пишет Life.ru.

Дешевая синтетика и безделушки на один вечер

В праздничных приметах нелюбовь к таким подаркам, которые могут быстрой прийти в негодность, объясняют вкусом Козы: ей приписывают тягу к натуральным материалам и добротным вещам. Поэтому забудьте про дешевый искусственный мех, неприятные на ощупь ткани и пластиковые украшения сомнительного качества.

Для года Красной Огненной Козы можно выбрать керамическую чашку, деревянную шкатулку или льняной текстиль с яркими деталями.

Подарки, от которых хочется заткнуть уши

Музыкальная игрушка, которая поет одну и ту же песню, громкая хлопушка или будильник с сиреной. В подборках к году Козы такие шумные подарки не советуют выбирать из-за пугливости животного. Покровительнице приписывают любовь к тихому дому, где можно расслабиться и отдохнуть.

Огненную стихию 2027 года можно обыграть теплым светом настольной лампы или гирлянды. Но и желанную колонку или хорошие наушники вычеркивать из списка подарков только из-за приметы не стоит: особенно если человек сам попросил именно их.

Сувенирное оружие и агрессивные розыгрыши

Декоративный меч, игрушечный пистолет или подарок, рассчитанный на испуг, плохо сочетаются с миролюбивым образом Козы. Такие вещи связывают с конфликтами и напряжением, которым не место в наступающем году. Под ту же логику попадают розыгрыши, после которых смеется только даритель.

Вместо пугающего сюрприза можно выбрать настольную игру, набор для рисования или билет на выступление любимого артиста.

Ножи, ножницы и другие острые предметы, часы

Острые предметы связывают со ссорами и разрывом отношений. А часы оценивают как презент, отсчитывающий время до расставания. Эти запреты относятся к подаркам вообще, а не исключительно к году Козы.

Вместо ножей можно подарить форму для выпечки, красивое блюдо или кулинарный мастер-класс.

Пустой кошелек или копилка без единой монеты

Сам по себе кошелек – практичный подарок. Но нежелательным по примете считается именно пустой: его связывают с нехваткой денег в будущем. Поэтому перед вручением внутрь кладут монету или небольшую купюру. Так же поступают с копилкой. Монеты фигурируют и в других новогодних приметах. Например, их предлагают прятать под скатерть – вместе с другими символами достатка и домашнего благополучия в год Козы.

К году Красной Огненной Козы можно подобрать кошелек в бордовом оттенке или керамическую копилку в виде забавной овечки. Но цвет и форма здесь лишь праздничные детали: сама примета касается содержимого.

Идеи для подарков на Новый год Красной Огненной Козы

Как и дешевые безделушки, Коза не терпит пафоса и слишком дорогих безделушек, которые выглядят как попытка "купить" ее расположение. Идеальными подарками, которые стоят недорого, но выглядят тепло, называют:

Текстиль. Плед крупной вязки, красивые кухонные полотенца, уютные носки или варежки.

Керамика и дерево. Чашка из местной гончарной мастерской, деревянная разделочная доска, подставки под горячее.

Съедобные наборы. Баночка хорошего меда, набор трав для чая, домашнее печенье или шоколадная фигурка козочки. Упакуйте это в крафтовую бумагу или тканевый мешочек вместо дорогой шуршащей пленки.

Творчество. Красивый блокнот, набор цветных ручек или небольшая раскраска-антистресс.

Казахстанцев ранее предупредили об активизировавшихся перед Новым годом мошенниках, которые завлекают iPhone за полцены и недорогими подарками.