В мире бьюти-индустрии в 2026 году вновь набирают популярность пышные объемные локоны в духе 1970-х годов. Модную прическу прошлого уже активно возвращают в тренды современные знаменитости, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Glamour, эпоха 1970-х подарила индустрии красоты культовые образы с естественной текстурой волос – от роскошных завитков певицы Дайаны Росс до начесанных волн Шер и пышных причесок Чаки Хан.

Сегодня этот стиль переживает новое рождение: вместо строгой укладки или привычных "пляжных" волн в моду возвращается живой объем и легкая небрежность, подчеркивающие индивидуальность.

"Одними из главных популяризаторов винтажного тренда стали певицы Оливия Дин и Сабрина Карпентер, а также актрисы Зендея и Мика Абдалла", – говорится в публикации журнала.

Стилист Оливии Дин Рейчел Поликарп, создававшая ее образ для премии "Грэмми", отметила, что хотела сделать "нечто женственное, смелое, мягкое и непринужденное", отдав дань уважения гламуру 1970-х годов.

По словам экспертов, повторить актуальную укладку в домашних условиях несложно. На влажные волосы достаточно нанести легкий мусс или крем для фиксации, сформировать локоны руками или плойкой в разных направлениях и высушить их диффузором, наклонив голову вниз для прикорневого объема.

В завершение пряди нужно аккуратно разделить пальцами, слегка расчесать для создания фирменной пушистой текстуры и закрепить лаком подвижной фиксации.

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