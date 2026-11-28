Заболевания сердца не всегда сопровождаются характерными симптомами. Некоторые их проявления легко спутать с обычным переутомлением или последствиями недосыпа, сообщает Zakon.kz.

Одним из наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний является артериальная гипертензия. Для ее своевременного выявления необходимо регулярно измерять давление, рассказал кардиолог Антон Вахляев в беседе с "Лентой.ру".

"При этом ощущаться она будет усталостью и быстрой утомляемостью, появится отечность лица по утрам, одышка при привычной физической нагрузке, а также пульсация в висках и головная боль, чаще в затылочной области", – пояснил врач.

Подобные симптомы также могут наблюдаться при сердечной недостаточности.

Кардиолог отметил, что даже инфаркт миокарда и другие проявления ишемической болезни сердца не всегда сопровождаются болью в груди. Пациенты могут испытывать покалывание в верхней части живота, ноющую боль в левой руке или ломоту в нижней челюсти.

Иногда люди ошибочно связывают болезненные ощущения с проблемами зубов и обращаются к стоматологу, хотя истинной причиной может быть стенокардия.

Вахляев рекомендовал регулярно проходить медицинские обследования и учитывать семейную историю заболеваний. Особое внимание уровню холестерина следует уделять людям старше 30 лет, чьи родственники перенесли инфаркт или инсульт.

По словам специалиста, ежегодные профилактические осмотры позволяют своевременно выявлять проблемы со здоровьем и не допускать критических ситуаций.

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