Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Юниорская сборная Казахстана вошла в топ-5 ЧМ-2023 по стрельбе

Юниорская сборная Казахстана вошла в топ-5 ЧМ-2023 по стрельбе Фото: Instagram/drs_kz
Юниорская сборная Казахстана завершила участие в ЧМ-2023 по стрельбе по мишеням в Чханвоне (Южная Корея). По итогам соревнований она вошла в список пяти лучших команд. В последний день состязаний наши снайперы завоевали четыре медали: две золотые и две бронзовые, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Как сообщили в Дирекции по развитию спорта 23 июля, в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров (переменный ритм) юниорская сборная Казахстана заняла первое место. Честь страны защищали сестры Зухра и Фатима Ирназарова, а также Александра Садуакасова.

Стрельба Золото ЧМ

Фото: Instagram/drs_kz

В личном зачете этой программы Фатима Ирназарова завоевала золотую медаль, а ее сестра Зухра Ирназарова остановилась на третьей позиции. В этой же дисциплине мужская сборная Казахстана удостоилась бронзовых наград, пропустив вперед Украину и Финляндию. Асадбек Назиркульев, Илья Зотеев и Даниил Яковенко набрали в итоге 1080 очков.

Стрельба Золото ЧМ

Фото: Instagram/drs_kz

Всего казахстанские спортсмены на ЧМ-2023 в Чханвоне заработали четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали, войдя в пятерку лучших команд в общем зачете. В этом году в соревнованиях среди юниоров приняли участие около 600 спортсменов из 45 стран. Казахстанцы выступали только в трех категориях – винтовка (юниорки), пистолет (юниоры), движущаяся мишень (юниоры и юниорки).

Ранее на этих же соревнованиях казахстанский спортсмен Никита Чирюкин стал чемпионом мира по стрельбе среди юниоров, завоевав золотую медаль для национальной сборной.

Читайте также

ПСЖ согласился продать Мбаппе "Аль-Хилялю" за €300 млн

"Возвращаемся домой": боксер Султан Заурбек опубликовал фото с Геннадием Головкиным

Марк Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу

Куандык Шынасилов
Казахстан Южная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Кому сказочно удачный август сулят звезды
Кому сказочно удачный август сулят звезды
Бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова сыграла свадьбу со своим тренером Иржи Ванеком
Двукратная чемпионка Уимблдона вышла замуж за своего тренера
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления