Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Марк Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу

Марк Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу Фото: Instagram/zuck
Американский предприниматель Марк Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу, второй в ранге для взрослых. Он достиг этой цели, готовясь к возможному поединку по правилам ММА с другим миллиардером, Илоном Маском, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

О своем достижении сообщил сам Цукерберг 23 июля. Он занимается бразильским единоборством у тренера Дэйва Камарилло, который также получил очередное звание – пятый дан черного пояса. 

"Поздравляю тренера Дэйва Камарилло с получением черного пояса пятой степени. Благодаря тренировкам с ним я узнал многое о борьбе и жизни. Для меня большая честь получить синий пояс".Марк Цукерберг

Синий пояс – это второй ранг в джиу-джитсу. Его может получить спортсмен старше 16 лет, который уже освоил базовые техники. До получения следующего пояса, фиолетового, должно пройти два года. Самый ценный – красный пояс 10-го уровня. Основа бразильского джиу-джитсу – борьба в партере, болевые и удушающие приемы.

Джи-джитсу Синий пояс

Фото: Instagram/zuck

С начала лета обсуждается возможный поединок по правилам ММА между Цукербергом и Маском. Месяц назад президент UFC Дэйна Уайт заявил, что собирается организовать этот бой и уже подсчитывает возможную прибыль от встречи двух американских миллиардеров.

Оба бизнесмена в преддверии возможного боя получили консультации и провели тренировки с именитыми бойцами UFC, среди которых Исраэль Адесанья, Александр Волкановски и Жорж Сен-Пьер.

Читайте также

ПСЖ согласился продать Мбаппе "Аль-Хилялю" за €300 млн

"Возвращаемся домой": боксер Султан Заурбек опубликовал фото с Геннадием Головкиным

Роналду рассказал о грандиозных планах на новый сезон с "Аль-Насром"

Куандык Шынасилов
UFC Маск Илон Цукерберг Марк
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Кому сказочно удачный август сулят звезды
Кому сказочно удачный август сулят звезды
Бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова сыграла свадьбу со своим тренером Иржи Ванеком
Двукратная чемпионка Уимблдона вышла замуж за своего тренера
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления