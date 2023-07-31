Бензема снова забил победный гол за "Аль-Иттихад" в Кубке арабских чемпионов

Состоялся матч второго тура группового этапа Кубка арабских чемпионов, в котором "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии обыграл "Сфаксьен" (Тунис) со счетом 1:0. Победу саудитам принес французский форвард Карим Бензема, сообщает Zakon.kz.

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Нападающий отличился во втором тайме поединка с тунисским коллективом, забив единственный победный мяч. А до этого он проявил себя во встрече первого тура с еще одним клубом из Туниса, "Эсперансом". Тогда Бензема отметился голом и пасом, а "Аль-Иттихад" одержал победу – 2:1.





В поединке заключительного третьего тура группового раунда Кубка арабских чемпионов "Аль-Иттихад" 2 августа сыграет с иракским клубом "Аль-Шорта".

Карим Бензема перешел в "Аль-Иттихад" в начале июня. По некоторым сведениям, он заработает 200 млн евро за два сезона и будет освобожден от уплаты налогов. До прихода в чемпионат Саудовской Аравии француз выступал за мадридский "Реал", в составе которого пять раз становился победителем Лиги чемпионов УЕФА.