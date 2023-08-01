Роналду прокомментировал свой первый гол в новом сезоне

Знаменитый португальский форвард саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил первый гол в сезоне. Он отличился в победном матче против "Монастира" (Тунис) в Кубке арабских чемпионов, сообщает Zakon.kz.

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Нападающий "Аль-Насра" Роналду поразил ворота соперника на 74-й минуте поединка, когда счет на табло был ничейный – 1:1. Он забил первый гол в нынешнем сезоне, а его команда в итоге отпраздновала успех с результатом 4:1.

"Хорошая победа. Рад голу и тому, что мы лидируем в группе". Криштиану Роналду





38-летний португалец прервал свою "сухую" серию только на шестой матч. Нападающий не смог отличиться в четырех предыдущих товарищеских матчах, когда выходил на поле против "Сельты", "Бенфики", "ПСЖ" и "Интера". Также ему не дали забить в кубковой игре против "Аль-Шабаба".





Фото: Instagram/cristiano

Этим голом Роналду установил рекорд: он забил 145-й мяч головой в официальных играх, а случилось это на групповом этапе Кубка арабских чемпионов. По этому показателю португалец обошел экс-нападающего сборной Германии Герда Мюллера, на счету которого 144 гола головой. Третье место в этом рейтинге занимает испанец Карлос Сантильяна (125).

Ранее Роналду дважды за месяц попал в книгу Гиннесса.