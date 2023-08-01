Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Роналду прокомментировал свой первый гол в новом сезоне

Роналду прокомментировал свой первый гол в сезоне Фото: Instagram/cristiano
Знаменитый португальский форвард саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил первый гол в сезоне. Он отличился в победном матче против "Монастира" (Тунис) в Кубке арабских чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

Нападающий "Аль-Насра" Роналду поразил ворота соперника на 74-й минуте поединка, когда счет на табло был ничейный – 1:1. Он забил первый гол в нынешнем сезоне, а его команда в итоге отпраздновала успех с результатом 4:1.

"Хорошая победа. Рад голу и тому, что мы лидируем в группе".Криштиану Роналду


38-летний португалец прервал свою "сухую" серию только на шестой матч. Нападающий не смог отличиться в четырех предыдущих товарищеских матчах, когда выходил на поле против "Сельты", "Бенфики", "ПСЖ" и "Интера". Также ему не дали забить в кубковой игре против "Аль-Шабаба".

Футбол Первый гол сезона

Фото: Instagram/cristiano

Этим голом Роналду установил рекорд: он забил 145-й мяч головой в официальных играх, а случилось это на групповом этапе Кубка арабских чемпионов. По этому показателю португалец обошел экс-нападающего сборной Германии Герда Мюллера, на счету которого 144 гола головой. Третье место в этом рейтинге занимает испанец Карлос Сантильяна (125).

Ранее Роналду дважды за месяц попал в книгу Гиннесса.

Читайте также

Казахстан вошел в топ-10 лучших команд Универсиады-2023

Куандык Шынасилов
Роналду Криштиану
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге
АФМ: Сотрудник банка вынес из хранилища более 600 млн тенге и проиграл все у букмекеров
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какие регионы Казахстана определены для жизни кандасов и переселенцев
Какие регионы Казахстана определены для жизни кандасов и переселенцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления