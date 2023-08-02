Бесплатные спортивные площадки в Алматы

Лето – время для длительных тренировок на открытом воздухе. Для этого можно отправиться в парк, сквер или позаниматься на турниках, брусьях и уличных тренажерах вблизи реки. Ниже – подборка локаций в Алматы от Zakon.kz, где можно поработать над физической формой бесплатно в любое время.

Все больше молодежи выбирает здоровый образ жизни. Кроме того, заниматься спортом на открытом воздухе любят многие дети и люди в возрасте. К этому располагает и тот факт, что ежегодно в южной столице появляется много современных спортивных площадок.

Чаще всего открытые спортивные площадки устанавливают в городских парках и дворах многоквартирных комплексов. Такие зоны пользуются наибольшей популярностью у жителей ближайших домов, пенсионеров, прогуливающихся в скверах и парках, которые не прочь размяться на тренажере, а также увлеченных спортом горожан, совершающих пробежки в тени деревьев или около дома.

На открытых территориях есть много бесплатных комплексов для тренировок и развлечений. Это и спортивные площадки, которые, как правило, установлены в комплексе с уличными спортивными снарядами, предназначенными для тренировки разных групп мышц. Кроме того, имеются воркаут-площадки с велотренажерами, турниками, брусьями, лестницами и скамейками.

Все чаще площадки со спортивными снарядами стали появляться на территории новых жилых комплексов, организованных одновременно с возведением ЖК. Также спортивные объекты сооружают на свободных территориях под мостами и дорожными развязками, обнося их в целях безопасности сетчатым ограждением.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Все эти спортивные сооружения подойдут как новичкам, так и профессиональным спортсменам. Появление нового спортивного пространства способствует развитию массового спорта и нацелено на популяризацию здорового образа жизни у казахстанцев.

В случае, когда люди не могут себе позволить посещать фитнес-клуб, уличные специализированные спортивные площадки становятся бесплатной альтернативой тренажерному залу.

В каждом районе города можно встретить множество придворовых спортивных площадок, WorkOut зон, детских игровых площадок с турниками, брусьями, фигурами для лазания, горками, качелями и каруселями, где детвора может не только весело провести время, но и развить спортивные навыки. Повсеместно размещены поля для любителей "погонять" мяч или покататься на скейтах: площадки для баскетбола, футбола, волейбола и стритбола и другие зоны для общей физической подготовки. Также установлены теннисные столы.

Вот только некоторые объекты массового спорта на открытом воздухе, которые можно посетить по следующим адресам:

Воркаут площадки на транспортной развязке:



ул. Саина – пр. Райымбека,

ул. Навои – ул. Саина,

Жубанова, между ул. Момышулы и ул. Саина,

на пересечении ул. Саина – ул. Ташкентская,

ул. Саина – ул. Улугбека.

Спортивные площадки с тренажерами: