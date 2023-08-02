Бесплатные спортивные площадки в Алматы
Все больше молодежи выбирает здоровый образ жизни. Кроме того, заниматься спортом на открытом воздухе любят многие дети и люди в возрасте. К этому располагает и тот факт, что ежегодно в южной столице появляется много современных спортивных площадок.
Чаще всего открытые спортивные площадки устанавливают в городских парках и дворах многоквартирных комплексов. Такие зоны пользуются наибольшей популярностью у жителей ближайших домов, пенсионеров, прогуливающихся в скверах и парках, которые не прочь размяться на тренажере, а также увлеченных спортом горожан, совершающих пробежки в тени деревьев или около дома.
На открытых территориях есть много бесплатных комплексов для тренировок и развлечений. Это и спортивные площадки, которые, как правило, установлены в комплексе с уличными спортивными снарядами, предназначенными для тренировки разных групп мышц. Кроме того, имеются воркаут-площадки с велотренажерами, турниками, брусьями, лестницами и скамейками.
Все чаще площадки со спортивными снарядами стали появляться на территории новых жилых комплексов, организованных одновременно с возведением ЖК. Также спортивные объекты сооружают на свободных территориях под мостами и дорожными развязками, обнося их в целях безопасности сетчатым ограждением.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Все эти спортивные сооружения подойдут как новичкам, так и профессиональным спортсменам. Появление нового спортивного пространства способствует развитию массового спорта и нацелено на популяризацию здорового образа жизни у казахстанцев.
В случае, когда люди не могут себе позволить посещать фитнес-клуб, уличные специализированные спортивные площадки становятся бесплатной альтернативой тренажерному залу.
В каждом районе города можно встретить множество придворовых спортивных площадок, WorkOut зон, детских игровых площадок с турниками, брусьями, фигурами для лазания, горками, качелями и каруселями, где детвора может не только весело провести время, но и развить спортивные навыки. Повсеместно размещены поля для любителей "погонять" мяч или покататься на скейтах: площадки для баскетбола, футбола, волейбола и стритбола и другие зоны для общей физической подготовки. Также установлены теннисные столы.
Вот только некоторые объекты массового спорта на открытом воздухе, которые можно посетить по следующим адресам:
Воркаут площадки на транспортной развязке:
- ул. Саина – пр. Райымбека,
- ул. Навои – ул. Саина,
- Жубанова, между ул. Момышулы и ул. Саина,
- на пересечении ул. Саина – ул. Ташкентская,
- ул. Саина – ул. Улугбека.
Спортивные площадки с тренажерами:
- на побережье оз. Большая Алматинка, ниже ул. Чимбулатова
- пр. Райымбека, западная часть ул. Жексенбаева
- по ул. Саина – уг. ул. Жандосова
- по ул. Жубанова от Саина до Момышулы
- прилегающая территория к станции метрополитена "Москва"
- сквер в мкр. Жетысу-3
- ул. Байтурсынова – ул. Бухар Жырау
- Торайгырова – Саина
- аль-Фараби – Навои
- Торайгырова – Мустафина
- мкр. 10 от пр. Алтынсарина до ул. Берегового
- на территории Парка культуры и отдыха "Family Park"
- на территории парка "Южный"
- открытая площадка на ул. Мустафина угол ул. Биржана
- по ул. Ходжанова, между ул. Жарокова и ул. Гагарина
- ул. Манаса, 54
- между Дворцом спорта им. Балуана Шолака и Центральным стадионом
- ул. Торайгырова – р. Большая Алматинка (восточная и западная стороны)
- ТРЦ "Мега Алма-Ата" по ул. Кекилбаева – Б. Алматинка
- Парк "Дружбы"
- Парк Первого Президента РК
- аль-Фараби – р. Большая Алматинка
- Сквер "Жас канат"
- Тимирязева, 42, КЦДС "Атакент"
- Парк "Южный"
- ул. М. Озтюрка
- река Есентай – пр. аль-Фараби
- пересечение ул. Мустафина – ул. Биржана
- около Фонда первого президента РК
- сквер Ратушного
- вдоль речки Ессентай
- высокогорный каток "Медеу" (ул. Керей – Жанибек хандар, 465 а)
- парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев
- вдоль речки "Терренкур"
- парк "Гулдер"
- Арбат "Кулагер"
- Арбат и пешеходная зона "Кок-Жиек"
- сквер по ул. Жангельдина
- сквер по ул. Ратушного