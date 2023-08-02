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Бесплатные спортивные площадки в Алматы

спортивные площадки города, бесплатные тренажеры в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
Лето – время для длительных тренировок на открытом воздухе. Для этого можно отправиться в парк, сквер или позаниматься на турниках, брусьях и уличных тренажерах вблизи реки. Ниже – подборка локаций в Алматы от Zakon.kz, где можно поработать над физической формой бесплатно в любое время.

Все больше молодежи выбирает здоровый образ жизни. Кроме того, заниматься спортом на открытом воздухе любят многие дети и люди в возрасте. К этому располагает и тот факт, что ежегодно в южной столице появляется много современных спортивных площадок.

Чаще всего открытые спортивные площадки устанавливают в городских парках и дворах многоквартирных комплексов. Такие зоны пользуются наибольшей популярностью у жителей ближайших домов, пенсионеров, прогуливающихся в скверах и парках, которые не прочь размяться на тренажере, а также увлеченных спортом горожан, совершающих пробежки в тени деревьев или около дома.

На открытых территориях есть много бесплатных комплексов для тренировок и развлечений. Это и спортивные площадки, которые, как правило, установлены в комплексе с уличными спортивными снарядами, предназначенными для тренировки разных групп мышц. Кроме того, имеются воркаут-площадки с велотренажерами, турниками, брусьями, лестницами и скамейками.

Все чаще площадки со спортивными снарядами стали появляться на территории новых жилых комплексов, организованных одновременно с возведением ЖК. Также спортивные объекты сооружают на свободных территориях под мостами и дорожными развязками, обнося их в целях безопасности сетчатым ограждением.

спортивная площадка в Алматы с турниками

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Все эти спортивные сооружения подойдут как новичкам, так и профессиональным спортсменам. Появление нового спортивного пространства способствует развитию массового спорта и нацелено на популяризацию здорового образа жизни у казахстанцев.

В случае, когда люди не могут себе позволить посещать фитнес-клуб, уличные специализированные спортивные площадки становятся бесплатной альтернативой тренажерному залу.

В каждом районе города можно встретить множество придворовых спортивных площадок, WorkOut зон, детских игровых площадок с турниками, брусьями, фигурами для лазания, горками, качелями и каруселями, где детвора может не только весело провести время, но и развить спортивные навыки. Повсеместно размещены поля для любителей "погонять" мяч или покататься на скейтах: площадки для баскетбола, футбола, волейбола и стритбола и другие зоны для общей физической подготовки. Также установлены теннисные столы.

Вот только некоторые объекты массового спорта на открытом воздухе, которые можно посетить по следующим адресам:

Воркаут площадки на транспортной развязке:

  • ул. Саина – пр. Райымбека,
  • ул. Навои – ул. Саина,
  • Жубанова, между ул. Момышулы и ул. Саина,
  • на пересечении ул. Саина – ул. Ташкентская,
  • ул. Саина – ул. Улугбека.

Спортивные площадки с тренажерами:

  • на побережье оз. Большая Алматинка, ниже ул. Чимбулатова
  • пр. Райымбека, западная часть ул. Жексенбаева
  • по ул. Саина – уг. ул. Жандосова
  • по ул. Жубанова от Саина до Момышулы
  • прилегающая территория к станции метрополитена "Москва"
  • сквер в мкр. Жетысу-3
  • ул. Байтурсынова – ул. Бухар Жырау
  • Торайгырова – Саина
  • аль-Фараби – Навои
  • Торайгырова – Мустафина
  • мкр. 10 от пр. Алтынсарина до ул. Берегового
  • на территории Парка культуры и отдыха "Family Park"
  • на территории парка "Южный"
  • открытая площадка на ул. Мустафина угол ул. Биржана
  • по ул. Ходжанова, между ул. Жарокова и ул. Гагарина
  • ул. Манаса, 54
  • между Дворцом спорта им. Балуана Шолака и Центральным стадионом
  • ул. Торайгырова – р. Большая Алматинка (восточная и западная стороны)
  • ТРЦ "Мега Алма-Ата" по ул. Кекилбаева – Б. Алматинка
  • Парк "Дружбы"
  • Парк Первого Президента РК
  • аль-Фараби – р. Большая Алматинка
  • Сквер "Жас канат"
  • Тимирязева, 42, КЦДС "Атакент"
  • Парк "Южный"
  • ул. М. Озтюрка
  • река Есентай – пр. аль-Фараби
  • пересечение ул. Мустафина – ул. Биржана
  • около Фонда первого президента РК
  • сквер Ратушного
  • вдоль речки Ессентай
  • высокогорный каток "Медеу" (ул. Керей – Жанибек хандар, 465 а)
  • парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев
  • вдоль речки "Терренкур"
  • парк "Гулдер"
  • Арбат "Кулагер"
  • Арбат и пешеходная зона "Кок-Жиек"
  • сквер по ул. Жангельдина
  • сквер по ул. Ратушного

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Оксана Житникова
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