ХК "Барыс" подписал известного российского форварда Жафярова

Казахстанский хоккейный коллектив "Барыс" заключил контракт с Дамиром Жафяровым. Одностороннее соглашение с российским нападающим будет действовать один сезон, до 31 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "Барыса", 30-летний хоккеист сыграл в КХЛ почти 650 матчей. В разные годы он выступал в новокузнецком "Металлурге", новосибирской "Сибири", "Торпедо" (Нижний Новгород) и СКА (Санкт-Петербург).

Прошлый сезон Жафяров начинал в казанском "Ак Барсе", после чего перешел в омский "Авангард" (4+15 очков в 37 играх).

"Жафяров не нуждается в особом представлении. Его игровые качества отлично известны Дэвиду Немировски, при котором Дамир был одним из лидеров в "Торпедо". Надеемся, что и в "Барысе" он станет ключевым игроком, способным делать результат". Генеральный менеджер "Барыса" Олег Болякин

Стоит отметить, что у "астанчан" это не первое приобретение за последнюю неделю. Немного ранее был приглашен 29-летний американский нападающий Си Джей Смит, который до этого выступал за финский "Ювяскюля".

Заодно с ним "Барыс" пополнил канадский защитник Нэтан Болье из чемпионата Швейцарии.

После двух провальных сезонов в КХЛ в этом году столичная дружина планирует реабилитироваться перед своими фанатами. У руля казахстанской команды встал канадский специалист с российским паспортом Дэвид Нэмировски.

Нынешний регулярный чемпионат КХЛ "Барыс" начинает домашним матчем 4 сентября против "Нефтехимика" из Нижнекамска.