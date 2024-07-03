Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

ХК "Барыс" подписал известного российского форварда Жафярова

Хоккей Игрок Барыса, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 10:21 Фото: Instagram/zhafyarov88
Казахстанский хоккейный коллектив "Барыс" заключил контракт с Дамиром Жафяровым. Одностороннее соглашение с российским нападающим будет действовать один сезон, до 31 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "Барыса", 30-летний хоккеист сыграл в КХЛ почти 650 матчей. В разные годы он выступал в новокузнецком "Металлурге", новосибирской "Сибири", "Торпедо" (Нижний Новгород) и СКА (Санкт-Петербург).

Прошлый сезон Жафяров начинал в казанском "Ак Барсе", после чего перешел в омский "Авангард" (4+15 очков в 37 играх).

"Жафяров не нуждается в особом представлении. Его игровые качества отлично известны Дэвиду Немировски, при котором Дамир был одним из лидеров в "Торпедо". Надеемся, что и в "Барысе" он станет ключевым игроком, способным делать результат". Генеральный менеджер "Барыса" Олег Болякин

Стоит отметить, что у "астанчан" это не первое приобретение за последнюю неделю. Немного ранее был приглашен 29-летний американский нападающий Си Джей Смит, который до этого выступал за финский "Ювяскюля".

Заодно с ним "Барыс" пополнил канадский защитник Нэтан Болье из чемпионата Швейцарии.

После двух провальных сезонов в КХЛ в этом году столичная дружина планирует реабилитироваться перед своими фанатами. У руля казахстанской команды встал канадский специалист с российским паспортом Дэвид Нэмировски.

Нынешний регулярный чемпионат КХЛ "Барыс" начинает домашним матчем 4 сентября против "Нефтехимика" из Нижнекамска.

Читайте также

Футбол Праздник Пеле
В Бразилии утвердили новый праздник – День Короля Пеле
Получил путевку на Олимпийские игры в Париже
Адильбек Мусин получил путевку на Олимпийские игры в Париже
Футбол Команды Четвертьфиналисты
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Америки-2024
Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ 2024 год Хоккей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
КТЖ
Скляр рассказал, что будет с КТЖ из-за долгов
встреча с президентом
Токаев и Си Цзиньпин поужинали в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: