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Благодаря Роналду "Аль-Наср" вышел в плей-офф Кубка арабских чемпионов

Роналду помог "Аль-Насру" выйти в плей-офф Кубка арабских чемпионов Фото: Instagram/alnassr_fc
Капитан саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил во втором матче подряд в рамках Кубка арабских чемпионов. Португальский форвард поразил ворота египетского "Замалека", что обеспечило его команде ничью – 1:1, а с ней и путевку в плей-офф турнира, сообщает Zakon.kz.

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Знаменитый португалец спас свою команду от поражения, сравняв счет за три минуты до финального свистка. Роналду забил во втором матче подряд: до этого он оформил свой первый гол за сезон в ворота "Монастира" (Тунис). Благодаря Роналду "Аль-Наср" вышел в плей-офф Кубка арабских чемпионов со второго места в турнирной таблице подгруппы С.


После матча португалец на своей странице в соцсети прокомментировал выход команды в плей-офф: "Квалифицировались! Отличная работа, команда!"

В этом кубковом матче также дебютировал звездный новичок "Аль-Насра" и экс-игрок "Баварии" Садио Мане. Сенегалец вышел на замену во втором тайме.

Теперь команда Роналду и Мане в 1/4 финала Кубка арабских чемпионов сыграет с марокканским клубом "Раджа Касабланка". Этот матч состоится 6 августа.

Ранее Роналду поделился своими грандиозными планами на новый сезон с "Аль-Насром".

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