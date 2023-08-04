Благодаря Роналду "Аль-Наср" вышел в плей-офф Кубка арабских чемпионов
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Знаменитый португалец спас свою команду от поражения, сравняв счет за три минуты до финального свистка. Роналду забил во втором матче подряд: до этого он оформил свой первый гол за сезон в ворота "Монастира" (Тунис). Благодаря Роналду "Аль-Наср" вышел в плей-офф Кубка арабских чемпионов со второго места в турнирной таблице подгруппы С.
После матча португалец на своей странице в соцсети прокомментировал выход команды в плей-офф: "Квалифицировались! Отличная работа, команда!"
В этом кубковом матче также дебютировал звездный новичок "Аль-Насра" и экс-игрок "Баварии" Садио Мане. Сенегалец вышел на замену во втором тайме.
Теперь команда Роналду и Мане в 1/4 финала Кубка арабских чемпионов сыграет с марокканским клубом "Раджа Касабланка". Этот матч состоится 6 августа.
Ранее Роналду поделился своими грандиозными планами на новый сезон с "Аль-Насром".