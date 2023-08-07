Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Благодаря Роналду "Аль-Наср" вышел в полуфинал Кубка арабских чемпионов

Роналду помог "Аль-Насру" выйти в полуфинал Кубка арабских чемпионов Фото: Instagram/alnassr_fc
Саудовский клуб "Аль-Наср", за который выступает знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду, обыграл команду "Раджа Касабланка" (Марокко) в четвертьфинале Кубка арабских чемпионов со счетом 3:1 и пробился в четверку лучших команд турнира, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Как пишет Sports Illustrated, Криштиану Роналду сумел открыть счет на 19-й минуте матча на поле "Касабланки". Для него этот гол стал третьим подряд в последних трех матчах "Аль-Насра" в Кубке арабских чемпионов. 38-летний форвард ранее забил "Замалеку" и "Монастиру". Еще два гола в составе победителей оформили Султан аль-Ганам и Секо Фофана. 


Этот успех позволил "Аль-Насру" завоевать путевку в полуфинал Кубка арабских чемпионов, а Роналду после матча сделал лаконичное заявление.

"В полуфинале. Очень рад, что продолжаю забивать и помогаю команде идти дальше в турнире".Криштиану Роналду

9 августа клуб Роналду сыграет за выход в финал турнира с иракским клубом "Аль-Шорта". Тем временем экс-напарник казахстанца Нуралы Алипа по "Зениту", дорогостоящий бразилец Малком, отметился голом в дебютной игре за "Аль-Хилаль".


Малком вышел в стартовом составе на игру 1/4 финала Кубка арабских чемпионов против "Аль-Иттихада", честь которого защищают Карим Бензема и Нголо Канте. На 70-й минуте бразилец забил красивый мяч головой в ворота соперника, обеспечив счет 3:1 в пользу "Аль-Хилаля". Благодаря этой победе команда Малкома вышла в полуфинал.

Ранее Роналду поделился грандиозными планами на новый сезон с "Аль-Насром".

Читайте также

"Интер Майами" выдал матч-триллер с двумя красивыми голами Месси

Куандык Шынасилов
Карим Бензема Роналду Криштиану
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан суд решения подделка мошенничество
Пока суд да дело: новый вид мошенничества появился в Казахстане
В Казахстане установлена минимальная зарплата профессорско-преподавательского состава вузов
В Казахстане установили минимальную зарплату профессоров и преподавателей в вузах
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 августа
Учет домашних животных
Чип, браслет, ошейник, бирка или тату: с 1 сентября собаки и кошки подлежат учету путем мечения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления