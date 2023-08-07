Благодаря Роналду "Аль-Наср" вышел в полуфинал Кубка арабских чемпионов

Саудовский клуб "Аль-Наср", за который выступает знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду, обыграл команду "Раджа Касабланка" (Марокко) в четвертьфинале Кубка арабских чемпионов со счетом 3:1 и пробился в четверку лучших команд турнира, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



Как пишет Sports Illustrated, Криштиану Роналду сумел открыть счет на 19-й минуте матча на поле "Касабланки". Для него этот гол стал третьим подряд в последних трех матчах "Аль-Насра" в Кубке арабских чемпионов. 38-летний форвард ранее забил "Замалеку" и "Монастиру". Еще два гола в составе победителей оформили Султан аль-Ганам и Секо Фофана.





Этот успех позволил "Аль-Насру" завоевать путевку в полуфинал Кубка арабских чемпионов, а Роналду после матча сделал лаконичное заявление.

"В полуфинале. Очень рад, что продолжаю забивать и помогаю команде идти дальше в турнире". Криштиану Роналду

9 августа клуб Роналду сыграет за выход в финал турнира с иракским клубом "Аль-Шорта". Тем временем экс-напарник казахстанца Нуралы Алипа по "Зениту", дорогостоящий бразилец Малком, отметился голом в дебютной игре за "Аль-Хилаль".





Малком вышел в стартовом составе на игру 1/4 финала Кубка арабских чемпионов против "Аль-Иттихада", честь которого защищают Карим Бензема и Нголо Канте. На 70-й минуте бразилец забил красивый мяч головой в ворота соперника, обеспечив счет 3:1 в пользу "Аль-Хилаля". Благодаря этой победе команда Малкома вышла в полуфинал.

Ранее Роналду поделился грандиозными планами на новый сезон с "Аль-Насром".