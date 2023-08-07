"Интер Майами" выдал матч-триллер с двумя красивыми голами Месси

Футбольный клуб "Интер Майами" одержал победу в 1/8 финала Кубка Лиг, переиграв "Даллас" в серии пенальти со счетом 5:3. Главным героем поединка стал аргентинец Лионель Месси, который забил три мяча, один из которых с пенальти, и спас команду от поражения, сообщает Zakon.kz.

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"Интер Майами" в гостевом поединке с "Далласом" в 1/8 финала Кубка Лиг первым открыл счет. Отличился капитан Лионель Месси уже на 6-й минуте встречи, замкнув передачу Жорди Альба.

Далее хозяева поля трижды нашли брешь в обороне клуба из Майами и довели результат до 3:1. Вскоре команды обменялись голами, и "Интер" к 68-й минуте проигрывал со счетом 2:4. Гости не опустили руки и перевернули ход матча. После автогола игрока "Далласа" Фарфана Месси восстановил равновесие. Он забил второй "гол-красавец" на 85-й минуте поединка со штрафного положения в девятку ворот соперника.

Сравняв счет 4:4 в основное время, далее футболисты "Интер Майами" были удачливы в серии послематчевых пенальти – 5:3 – и пробились в 1/4 финала Кубка Лиг. И здесь Месси сумел точно пробить с 11-метровой точки.

Для Лионеля это был четвертый матч в майке "Интер Майами", где он забил 7 мячей. Месси забивал в каждой из этих 4 игр. До этого он отметился дублем против "Орландо Сити", также оформил два мяча в ворота "Атланты" и один раз поразил ворота "Крус Асуль".

Таким образом, "Интер Майами" вышел в четвертьфинал розыгрыша Кубка Лиг, став первым участником на этой стадии. Будущий соперник определится позднее, поединки 1/4 финала запланированы на 12 августа.



Кубок Лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. Это официальные соревнования под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

