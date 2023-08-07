Тренер "Арсенала" прокомментировал победу над лучшим клубом Европы

41-летний главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал успех своих футболистов в противостоянии с "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии, сообщает Zakon.kz.

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Накануне команда испанского специалиста по пенальти сумела одолеть "горожан" в матче за Суперкубок Англии. Основное время встречи закончилось ничьей 1:1, но в точности штрафных ударов подопечные Артеты превзошли оппонентов. Тем самым "Арсенал" прервал серию поражений в поединках против "Манчестер Сити".



"Ощущения великолепные, ни с чем не сравнить: обыграли на "Уэмбли" лучшую команду мира. Действительно воодушевляет, мы имели отличные моменты, в первом тайме их было три. Допустили маленькую ошибку в центре поля, а через секунду нам забили. Далее было очень тяжело, но мы принимали верные решения, сделали замены и изменили схему. В итоге сравняли счет, затем и победили по пенальти, здорово. Мы здесь именно за этим: выигрывать трофеи, вести клуб к успеху. Рад видеть столько счастливых и гордых людей", – высказался тренер "Арсенала" Микель Артета.

В последний раз "канониры" побеждали "горожан" три года назад, 18 июля 2020 года, в полуфинале Кубка Англии. С того момента у "Манчестер Сити" было семь побед над "Арсеналом" подряд.

"Сегодня ты выигрываешь, а завтра тебе уже надо как следует готовиться к следующему матчу. Это матч с "Ноттингем Форест" в чемпионате АПЛ. Нужно идти вперед, шаг за шагом. Победа поднимает дух и укрепляет веру, но на этом все. Мы просто хотим играть все лучше и выигрывать матчи, именно это и надо делать". Микель Артета

Микель Артета во второй раз в качестве тренера выиграл Суперкубок Англии. Ранее это удалось ему в 2020 году. Кроме того, во главе "канониров" Артета в сезоне-2019/20 завоевал Кубок Англии. Испанский тренер встал у руля "Арсенала" в декабре 2019 года.





"Арсенал" вышел на второе место по количеству завоеванных Суперкубков Англии. Теперь в активе клуба 17 побед в матчах за этот трофей. Лидер рейтинга – "Манчестер Юнайтед", у которого 21 титул, на третьей строчке "Ливерпуль" (16).

Действующий победитель Лиги чемпионов, "Манчестер Сити", пока огорчает болельщиков. "Горожане" в третий раз подряд проигрывают в матче за Суперкубок Англии. Два года назад команда уступила "Лестеру" – 0:1, а в 2022 году "Ливерпулю" – 1:3. Также не может поразить ворота соперника главный бомбардир "горожан" Эрлинг Холанд. Норвежец не забивает за "Сити" в шести официальных матчах подряд.

Подробнее о матче "Арсенала" и "Манчестер Сити" можно прочесть здесь.