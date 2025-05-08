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Спорт

Наставник "Арсенала" не признает поражения и называет свою команду лучшей

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 13:00 Фото: Instagram/psg
43-летний испанский специалист и главный тренер клуба "Арсенал" Микель Артета выразил мнение, что незаслуженно уступили в гостях ПСЖ и отдали путевку в финал Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Как известно, лондонский коллектив дважды не смог одолеть "парижан" в полуфинале Лиги чемпионов. Сначала команда Артеты уступила дома – 0:1, а затем и на выезде – 1:2.

"Моя команда была намного лучше "ПСЖ". В обоих матчах лучшим был голкипер парижан – Доннарумма. Они молодцы, вышли в финал, но мы были намного лучше них". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

В свою очередь рулевой ПСЖ Луис Энрике немного согласен со своим коллегой из "Арсенала".

"Эмоции переполняют, соперник играл очень хорошо, пришлось обороняться, но у нас была возможность провести несколько контратак. Было очень сложно. Матч прошел не так, как мы хотели, приложить дополнительные усилия, чтобы найти решения. У нас были явные голевые моменты. Когда футболист видит, что игра идет не так, как обычно, он начинает думать, что пора отступить, но надо делать строго противоположное – давить". Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

Таким образом, ПСЖ во второй раз в своей истории пробился в финал Лиги чемпионов УЕФА, где сыграет против итальянского "Интера".

Решающий поединок престижного турнира пройдет на "Альянц-Арене" в Мюнхене (Германия) – 31 мая.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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