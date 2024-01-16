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Килиану Мбаппе предложили зарплату более чем в 100 миллионов евро

Стал известен размер новой зарплаты Килиана Мбаппе Фото: Instagram/k.mbappe
Руководство французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") продолжает переговоры со своим нападающим Килианом Мбаппе о подписании нового контракта. По некоторым сведениям, зарплата футболиста по итогам этих переговоров выросла до 100 млн евро за сезон, сообщает Zakon.kz.

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По информации RMC Sport, парижский клуб предложил форварду новый контракт на сумму более 100 млн евро за сезон. Издание отмечает, что с этим предложением "ПСЖ" не сможет сравниться ни один из европейских клубов. Как пишут некоторые СМИ, главный претендент на покупку Мбаппе, мадридский "Реал", готов предложить нападающему 30 млн евро.

Футбол Зарплата 100 млн евро

Фото: Instagram/k.mbappe

С начала 2024 года участились разговоры о предстоящем уходе Мбаппе из "ПСЖ". На фоне этих слухов несколько клубов выдвигают свои условия для привлечения французского игрока. По мнению экспертов, есть несколько вариантов дальнейшего трудоустройства нападающего сборной Франции. Мбаппе может: 

  • остаться в "ПСЖ" с очень высокой зарплатой и быть главной звездой команды;
  • стать игроком самого титулованного клуба мира – "Реала", но с меньшей зарплатой;
  • перейти в сильнейшую лигу планеты, АПЛ, став членом команды "Ливерпуль";
  • уехать в Саудовскую Аравию и играть там за один из местных клубов с фантастической зарплатой.   

Какой из этих вариантов выберет футболист, станет известно уже скоро. Его контракт с парижанами истекает в конце текущего сезона.

Ранее стало известно, что Мбаппе хочет получать самую высокую зарплату в случае перехода в "Реал".

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Реал Мадрид ПСЖ Мбаппе Килиан
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