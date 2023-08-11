Рекордный трансфер на 110 млн фунтов готовят в АПЛ

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" договорился купить за 110 млн фунтов (140 млн долларов) у "Брайтона" 21-летнего эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо, сообщает Zakon.kz.

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По сведениям The Athletic, этот трансфер будет самым дорогим в истории Английской премьер-лиги. Отмечается, что пока до конца не решены условия, на которых молодой футболист подпишет контракт с "Ливерпулем", но это, вероятно, лишь вопрос времени. 11 августа Мойсес должен пройти медосмотр.





Фото: Instagram/moises_caicedo55

Помимо "красных", на игрока также претендовал лондонский "Челси", но "Ливерпуль" пообещал заплатить ему больше. Если эта сделка все же состоится, то Кайседо станет самым дорогим приобретением в истории "Ливерпуля". До этого рекорд принадлежал голландскому защитнику Вирджилу ван Дейку, которого клуб купил в 2017 году за 75 млн фунтов стерлингов.

Мойсес Кайседо начал профессиональную карьеру четыре года назад, а спустя два года перешел в английский клуб "Брайтон энд Хоув Альбион". Дебютировал за "чаек" в матче второго раунда Кубка английской лиги против "Кардифф Сити", где отметился забитым мячом.

9 октября 2020 года провел первый матч за национальную сборную Эквадора в рамках отборочного турнира к чемпионату мира против сборной Аргентины. Четыре дня спустя забил первый гол за свою сборную в поединке против Уругвая. Он стал первым из родившихся в XXI веке игроком, забившим гол в рамках южноамериканской квалификации к мундиалю, а также самым молодым автором гола в истории сборной Эквадора. Кайседо забил мяч в возрасте 18 лет и 11 месяцев.

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